да хорошо
потому что стройка это развитие города, доп рабочие места, развитие инфраструктуры и тд и тп
плевать что стройка в рекреационной зоне - вон оболонскую набережную застроили - и зи гадюшника в начале 00-х получилось сами видите что
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:48
да хорошо
потому что стройка это развитие города, доп рабочие места, развитие инфраструктуры и тд и тп
плевать что стройка в рекреационной зоне - вон оболонскую набережную застроили - и зи гадюшника в начале 00-х получилось сами видите что
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:51
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:52
Оболонская набережная на 99% застроена УГ. Не самым мрачным, но тем не менее. Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта. Вряд ли стоит ожидать там красивое благоустройство от Оркады (где, кстати, на каком из своих объктов они его сделали - где можно пример того что будет посмотреть? в Патриотике? В Эврике?)
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:53
ціна рішає... Фонд+... і шанс мати манюпусьу кавалірку в столиці, а не цоколь в пригороді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:54
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:55
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00
весь Киев УГ но пипл хавает
безусловно хотелось бы что бы город застраивался в едином архитектурном ансамбле
этого не будет . никогда потому что ген плана как такого нет . а потребность в недвиге есть - я бы даже сказал не потребность а есть покупатели которые готовы покупать недвигу .
просто очень удивляет позиция жителей ПОХа мол - харе строить . а когда покупали там недвигу - думали что все те пустыри не застроят?
Киев будет расти неравномерно и не красиво но этого не избежать
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:07
Я ни разу там не был. Читал, что там свалка. Эти озера представляют какую-то ценность, что их нельзя застраивать? Или другому застройщику с более хорошим, с вашей точки зрения, проектом можно?
Жизнь штука более сложная, чем хорошо или плохо.
Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
Додано: Сер 23 жов, 2019 17:13
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