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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:14

  investorkiev написав:Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.

Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:19

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.

Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.


Так я ж ТУДА еду, а не оттуда
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.

Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.


Так я ж ТУДА еду, а не оттуда


Без разницы, мосты в Киеве - это приговор :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:56

  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую

ага, изза проклятущего совка южный мост чинят 10 месяцев из 12 каждый год.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:08

  investorkiev написав:Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Настоящий кошмар был, когда южного моста не было.
офф. Родители получили жилье, там, где сейчас м. Харьковская. И я ездила в школу каждый день на правый берег. Километр пешком до остановки 45го, в автобус вносили, потом вносили в м. Дарница, выносили на м. Вокзальная. Потом через жд мост дворами, потом 17 кажется тролейбус и школа.
Жесть жестяная, но я вам скажу коллеги, как написано в Книге Книг "побеждающий наследует все" :)
Не ропщите :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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