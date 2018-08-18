Додано: Сер 23 жов, 2019 17:07

airmax78 написав: Vlad442 написав: Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить. Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.

Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ? Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?

Я ни разу там не был. Читал, что там свалка. Эти озера представляют какую-то ценность, что их нельзя застраивать? Или другому застройщику с более хорошим, с вашей точки зрения, проектом можно?Жизнь штука более сложная, чем хорошо или плохо.Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.