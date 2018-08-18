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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:07
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.
Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?
Я ни разу там не был. Читал, что там свалка. Эти озера представляют какую-то ценность, что их нельзя застраивать? Или другому застройщику с более хорошим, с вашей точки зрения, проектом можно?
Жизнь штука более сложная, чем хорошо или плохо.
Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.
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Vlad442
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:12
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
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investorkiev
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:13
Vlad442 написав:
Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.
И то правда.
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airmax78
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:14
investorkiev написав:
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:19
airmax78 написав: investorkiev написав:
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.
Так я ж ТУДА еду, а не оттуда
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investorkiev
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:25
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.
Так я ж ТУДА еду, а не оттуда
Без разницы, мосты в Киеве - это приговор
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Mazay256
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:54
южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 жов, 2019 17:56
kingkongovets написав:
южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую
ага, изза проклятущего совка южный мост чинят 10 месяцев из 12 каждый год.
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investorkiev
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:08
investorkiev написав:
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Настоящий кошмар был, когда южного моста не было
.
офф. Родители получили жилье, там, где сейчас м. Харьковская. И я ездила в школу каждый день на правый берег. Километр пешком до остановки 45го, в автобус вносили, потом вносили в м. Дарница, выносили на м. Вокзальная. Потом через жд мост дворами, потом 17 кажется тролейбус и школа.
Жесть жестяная, но я вам скажу коллеги, как написано в Книге Книг "побеждающий наследует все"
Не ропщите
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:21
airmax78 написав: investorkiev написав:
Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!
Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
Уже с деньгами стоите или еще без денег? Судя по настроению - еще без денег.
Уже Без денег. Мальвины сейчас ушлые:-)
Всім процвітання!
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Первый
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