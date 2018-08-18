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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:25

  vhata написав:
  investorkiev написав:Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Настоящий кошмар был, когда южного моста не было.
офф. Родители получили жилье, там, где сейчас м. Харьковская. И я ездила в школу каждый день на правый берег. Километр пешком до остановки 45го, в автобус вносили, потом вносили в м. Дарница, выносили на м. Вокзальная. Потом через жд мост дворами, потом 17 кажется тролейбус и школа.
Жесть жестяная, но я вам скажу коллеги, как написано в Книге Книг "побеждающий наследует все" :)
Не ропщите :)

В каком году это было?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:27

  Vadim V написав:В каком году это было?
бахнул чернобыль
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:29

  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую


Не пиши бред.
На Южном мосту 18 деформационных швов. В год ремонтирую по 4-6 швов. По-этому все в такой Ж.пе. Если бы выделили деньги на ремонт всех швов за один сезон, то такого не было бы.
Загугли "ремонт деформационных швов Южный мост"
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:30

  vhata написав:
  Vadim V написав:В каком году это было?
бахнул чернобыль

Дда ,помню тот месяц, Вы 71 г.р.?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:31

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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:36

  Vadim V написав:Дда ,помню тот месяц, Вы 71 г.р.?

Шось много вопросов :) Вы, часом, не из моссада :)
Расскажите лучше ваше видение - пэрспэктивы? :)
Потратила сегодня чуть времени, изучая столичные новострои. Сильно засомневалась в ракете ...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Faceless написав:
  Понаехал написав:Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.

И как у вас там в Техасе, дохтур мигом выезжает на вызов?

Не доктор, а карета EMS. Расчетное время прибытия 12 минут по моему микрорайону.
Но дорого и часто смысла в них нет. надо самому везти/ ехать, но все равно за срочный визит отдельный прайс. В Остине в целом большая проблема с врачами- не хватает и качество хромает. Классическая проблема растущего города. Был случай, что в Хьюстон к лору ездил. Быстрее и дешевле.


Так отож, нигде "участковый" не шарися с выездами
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:39

zzzzzz короткий интервал взяли, с 2007го интересней. Пока ничего страшного, ихмо
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:54

Вышли свежие данные по численности населения.

Численность населения Киева на 1 сентября 2952376 (2951181 на 01.08)

За август +1195 ( с начала года +1557 )
Приехало 701 ( с начала года +2024 )
Естественный прирост +494 ( с начала года -467 )

-----

По Украине
Численность на 1 сентября 41976189
За 8 месяцев -177012
Природное сокращение с начала года -187046
Миграционный прирост +10034
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:59

  vhata написав:zzzzzz короткий интервал взяли, с 2007го интересней. Пока ничего страшного, ихмо

Пока да. Только если в штатах кто-то чихнет, нас накроет медным тазом.
Живите своим умом!
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