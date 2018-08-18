vhata написав:

investorkiev написав: Сейчас стою на Южном мосту.

Это АД! Сейчас стою на Южном мосту.Это АД!

И я ездила в школу каждый день на правый берег.

Настоящий кошмар был, когдаофф. Родители получили жилье, там, где сейчас м. Харьковская.Километр пешком до остановки 45го, в автобус вносили, потом вносили в м. Дарница, выносили на м. Вокзальная. Потом через жд мост дворами, потом 17 кажется тролейбус и школа.Жесть жестяная, но я вам скажу коллеги, как написано в Книге КнигНе ропщите