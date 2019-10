Додано: Сер 23 жов, 2019 19:47

zzzzzz написав: kingkongovets написав: южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов

Не пиши бред.

На Южном мосту 18 деформационных швов. В год ремонтирую по 4-6 швов. По-этому все в такой Ж.пе. Если бы выделили деньги на ремонт всех швов за один сезон, то такого не было бы.

я не собираюсь спорить о вкусе устриц с тем, кто читал об их вкусе из выдачи гугла

еще раз - южный мост будут чинить всегда изза ошибок, допущенных при проектировании, эта инфа лежит чуть дальше, чем первая страница гугла, но эта проблема широко обсуждается спецами и при чуть более тщательном поиске ее можно найти

и повторяю - те, кто покупает недвигу с другой стороны этого моста должны пенять исключительно на себя

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.