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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2124212521262127>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:04

  zzzzzz написав:Только если в штатах кто-то чихнет, нас накроет медным тазом.

Какой смысл себя пугать? Как говорит мой супруг: "все, что нельзя изменить, надо принять".
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


Давай, Флай, и сразу атакуй ее фотками цоколя - видно же что мается баба без мужика, тем более что кавалирку свою продала чтобы оплатить Мба.

А тут ты такой на белом коне (теплом цоколе)

от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Солар или как то так застройщик?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:18

  vhata написав:
  Vadim V написав:Дда ,помню тот месяц, Вы 71 г.р.?

Шось много вопросов :) Вы, часом, не из моссада :)
Расскажите лучше ваше видение - пэрспэктивы? :)
Потратила сегодня чуть времени, изучая столичные новострои. Сильно засомневалась в ракете ...
Вы еврейка :)
Та шо я вам могу сказать из нашего Днепрожидовска за сталицу ?
То за шо немного в курсах, с арендой ситуация у нас не понятная , когда я сдавал то никому не надо , когда сдал , то вижу что всё шо было в округе в течении месяца улетело.
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 23 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Солар или как то так застройщик?
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даю наводку. зачинатель веткі цікавився тиждень чи два тому, але нікт не відповів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:22

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую


Не пиши бред.
На Южном мосту 18 деформационных швов. В год ремонтирую по 4-6 швов. По-этому все в такой Ж.пе. Если бы выделили деньги на ремонт всех швов за один сезон, то такого не было бы.
Загугли "ремонт деформационных швов Южный мост"



обезьяна впервые права.
мост не рассчитан на подобные нагрузки поэтому так будет всегда
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:27

  kivin написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую


Не пиши бред.
На Южном мосту 18 деформационных швов. В год ремонтирую по 4-6 швов. По-этому все в такой Ж.пе. Если бы выделили деньги на ремонт всех швов за один сезон, то такого не было бы.
Загугли "ремонт деформационных швов Южный мост"



обезьяна впервые права.
мост не рассчитан на подобные нагрузки поэтому так будет всегда

Подобные это какие,какая классификация??
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, лонгрид, но совсем не оффтоп. Наоборот, в тему. Аирмакс, особенно для вам!!


НОВЫЙ, ЛУЧШИЙ МИР

Рассказ

Павлик искренне хотел сделать мир лучше, просто возможности были небольшие. Если бы ему вдруг вручили министерский портфель или вообще поставили во главе страны, тут, безусловно, есть где развернуться. Бывали вечера, когда он подолгу не мог уснуть, гоняя в голове одну за другой гениальные идеи реформирования отдельно взятой отрасли. Это могло быть, например, ведомство по экологической части, и тогда в мечтах Павлик сражался с олигархами, не желающими ставить фильтры на вредные производства. Или организовывал боевые отряды санитаров леса, изничтожающих браконьеров кинжальным огнем.

Отдельных же их представителей, таких как владельцы электроудочек, креативный министр привязывал за ноги к аккумуляторам и бросал за борт. Враги окружающей среды, бездумные уничтожители всего живого в этих видениях, по яркости мало уступавшим реальности, в буквальном смысле висели на березах. И общественного мнения Павлик не боялся. Вы же помните, мир должен быть лучше, справедливее, чище. А если люди не понимают, как им еще объяснять?

Но поскольку очередные сменяющие друг друга правительства ни разу не прибегли к павликиным услугам, ему оставалось наводить порядок там, куда можно было дотянуться. Какое-то время он боролся за справедливость в общественном транспорте и на улицах, пока какие-то пьяные негодяи не разбили ему лицо за сделанное невовремя замечание. Тогда основные усилия была направлены на панельную девятиэтажку постройки самого конца 60-х годов, где ему в наследство от бабушки досталась двушка окнами на улицу.

Заняться тут было чем.

Жильцы, вследствие специфического воспитания и образа жизни, напрочь игнорировали тот простой факт, что им принадлежит весь дом, а не только их конкретная квартира. Они как будто ненавидели его, специально измазывая стены, содрав линолеум в лифте и наносив туда грязи пожирнее. Многие пользовались заросшим черной коростой мусоропороводом, игнорируя технологический рывок, совершенный человечеством за последние полвека, а один умелец даже пробил в бетонной трубе дыру, чтобы сыпать селедочные потроха прямо туда и не ходить к загрузочному лотку. Пахло изнутри интригующе.

Когда Павлик въехал в квартиру, для полноты картины не хватало только наркоманов, культурно проводящих досуг на площадке между этажами. А так было всё, включая огромную зловонную лужу, вечно стоявшую в непонятно зачем нужной выемке на крылечке перед подъездной дверью. Судя по манере брезгливо переступать через нее годами, соседи явно не стремились в Европу и НАТО вместе с лучшими и передовыми людьми страны.

Эту мысль подтвердило и отсутствие какой-либо видимой реакции на объявления, через которые активист улучшения мира пытался воззвать к чувствам обывателя. Очевидно евроинтеграция никак не подразумевала влажную уборку. С точки зрения аборигенов, дом в спальном районе равнодушный Брюссель принял бы и так, вместе с хрущевками, где все было еще хуже. А раз не принял – то вообще переживать не о чем.

Тогда было решено действовать личным примером. За несколько месяцев энергичный человек вымел невероятное количество черной пыли, отдраил лифт, покрасил стены и потолок на своем этаже и провел туда свет (с помощью вызванного через ЖЭК электрика). Соседи, идущие мимо ремонтных работ, старательно отводили глаза и боялись вопроса, не хотят ли они поучаствовать в процессе. Он слишком явно читался в сверкающих гневом глазах Павлика. Кроме того, они его не знали, поэтому старались заодно не здороваться, что еще более повышало градус презрения в душе борца за лучшее будущее.

Особым накалом страстей отличались уличные мероприятия, через которых настал после заваренного мусоропровода. Проводя бетонно-штукатурные работы или отмывая дверь от слоя добротно посаженных на ПВА объявлений, Павлик нарочно организовывал трудовой процесс так, чтобы перекрыть дорогу. Злорадство и чувство собственной значимости (как спасителя мира вопреки) грело его изнутри синим газовым пламенем, когда туповатые соседушки молча топтались за спиной, не зная, как пройти к пельменям и телевизору. Выждав положенную для удовольствия паузу, активист медленно поворачивался и уничтожающим тоном произносил: «Здравствуйте». Многие опять прятали глаза. «Спасибо» не говорил почти никто. А признания, что ни говори, хотелось.

Вместе него приходили новые испытания. То какой-то козел зальет все помоями из капающего мусорного пакета. То начнут таскать картошку из села, развезут гадость. То семечек наплюют. Павлик убирал и ярился. Вечерние видения с министерскими реформами теперь заслонили кровавые сцены, где он забивал кулаками соседа с восьмого этажа и наскоро затирал кровь собственным носовым платком. Или изощренно ругался с мерзкой бабкой со второго, многократно повторяя диалоги в поиске оборотов поудачнее. Двери выбивал, было. Но до изнасилований пока не дошло.

Последней каплей стал пожар, учиненный по пьянке соседями с четвертого. Все труды по окраске стен в нарядные оттенки зеленого и белого, тщательно отмытые ступени, отскобленная почти до идеального состояния лифтовая кабина – все пошло прахом. Сначала копоть, потом грязища от выносимого погорельцами хлама, а следом строители, снова превратившие подъезд в натуральный хлев.

С этим нужно было что-то делать, и Павлик принял волевое решение. Продав бабушкину двушку, он переехал на дачу (тоже переданную по наследству внуку запасливой старушкой). На немалую часть вырученных денег была закуплена аммиачная селитра, металлодетектор и оборудование для химической лаборатории.

Долгие недели были потрачены на изготовление аммонала по вычитанному в интернете рецепту, утрамбовке его в мешки и укладке по всему подвалу бабушкиного дома, куда был, конечно же, абсолютно свободный доступ. К Новому году, этому ненавистному времени, когда дворы всего района превращались в одну огромную помойку, украшенную праздничными бутылками и коробками, всё было готово. Утром первого января, когда утомленный ночной гулянкой плебс сладко спал в своих норах, тяжкий взрыв сотряс окрестности, сложив девятиэтажку одной большой гармошкой.

Павлик наблюдал за этим с другой стороны улицы, сжав сигарету побелевшими губами. Потом пошел в машину переодеться и когда прибыли первые пожарные машины и скорая помощь, он уже ковырял дымящиеся развалины, вновь подавая личный пример усердия. Мир хотя бы в пределах отдельно взятого дома должен был стать лучше так или иначе.

А если люди не понимают, как им еще объяснять?
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 23 жов, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:47

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую


Не пиши бред.
На Южном мосту 18 деформационных швов. В год ремонтирую по 4-6 швов. По-этому все в такой Ж.пе. Если бы выделили деньги на ремонт всех швов за один сезон, то такого не было бы.
Загугли "ремонт деформационных швов Южный мост"


я не собираюсь спорить о вкусе устриц с тем, кто читал об их вкусе из выдачи гугла
еще раз - южный мост будут чинить всегда изза ошибок, допущенных при проектировании, эта инфа лежит чуть дальше, чем первая страница гугла, но эта проблема широко обсуждается спецами и при чуть более тщательном поиске ее можно найти
и повторяю - те, кто покупает недвигу с другой стороны этого моста должны пенять исключительно на себя
судьба лоха - страдать и жить в говне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:02

  Serg-ik написав:Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров.

Вы вообще представления не имеете о чём пишите, а вот это
У участкового педиатрп несколько домов на обслуживании он их реально может обойти

вообще достойно анналов истории.

Не по 4 часа, а по 3 часа ходит по домам и 3 часа принимает в поликлинике.
Далее, не несколько домов, а участок с нефиговым количеством многоквартирных домов. Много можно обойти за 3 часа ? вряд ли.
Я уж не говорю про частный сектор. Площадь участка, закрепленного за участковым врачом была ещё бОльше.
Поэтому, часто было "участковый врач так и не пришла". И день потерян. Потом или опять вызывать врача и надеяться на его приход. Или идти в поликлинику с больным ребёнком.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:16

  vhata написав:Расскажите лучше ваше видение - пэрспэктивы? :)
Потратила сегодня чуть времени, изучая столичные новострои. Сильно засомневалась в ракете ...
Вот и я сильно в ней сомневаюсь - количество строящихся комплексов зашкаливает! Листать на Лун не перелистать! Кто это всё выкупит?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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