investorkiev написав:

Ребята, лонгрид, но совсем не оффтоп. Наоборот, в тему. Аирмакс, особенно для вам!!НОВЫЙ, ЛУЧШИЙ МИРРассказПавлик искренне хотел сделать мир лучше, просто возможности были небольшие. Если бы ему вдруг вручили министерский портфель или вообще поставили во главе страны, тут, безусловно, есть где развернуться. Бывали вечера, когда он подолгу не мог уснуть, гоняя в голове одну за другой гениальные идеи реформирования отдельно взятой отрасли. Это могло быть, например, ведомство по экологической части, и тогда в мечтах Павлик сражался с олигархами, не желающими ставить фильтры на вредные производства. Или организовывал боевые отряды санитаров леса, изничтожающих браконьеров кинжальным огнем.Отдельных же их представителей, таких как владельцы электроудочек, креативный министр привязывал за ноги к аккумуляторам и бросал за борт. Враги окружающей среды, бездумные уничтожители всего живого в этих видениях, по яркости мало уступавшим реальности, в буквальном смысле висели на березах. И общественного мнения Павлик не боялся. Вы же помните, мир должен быть лучше, справедливее, чище. А если люди не понимают, как им еще объяснять?Но поскольку очередные сменяющие друг друга правительства ни разу не прибегли к павликиным услугам, ему оставалось наводить порядок там, куда можно было дотянуться. Какое-то время он боролся за справедливость в общественном транспорте и на улицах, пока какие-то пьяные негодяи не разбили ему лицо за сделанное невовремя замечание. Тогда основные усилия была направлены на панельную девятиэтажку постройки самого конца 60-х годов, где ему в наследство от бабушки досталась двушка окнами на улицу.Заняться тут было чем.Когда Павлик въехал в квартиру, для полноты картины не хватало только наркоманов, культурно проводящих досуг на площадке между этажами. А так было всё, включая огромную зловонную лужу, вечно стоявшую в непонятно зачем нужной выемке на крылечке перед подъездной дверью. Судя по манере брезгливо переступать через нее годами, соседи явно не стремились в Европу и НАТО вместе с лучшими и передовыми людьми страны.Эту мысль подтвердило и отсутствие какой-либо видимой реакции на объявления, через которые активист улучшения мира пытался воззвать к чувствам обывателя. Очевидно евроинтеграция никак не подразумевала влажную уборку. С точки зрения аборигенов, дом в спальном районе равнодушный Брюссель принял бы и так, вместе с хрущевками, где все было еще хуже. А раз не принял – то вообще переживать не о чем.Тогда было решено действовать личным примером. За несколько месяцев энергичный человек вымел невероятное количество черной пыли, отдраил лифт, покрасил стены и потолок на своем этаже и провел туда свет (с помощью вызванного через ЖЭК электрика). Соседи, идущие мимо ремонтных работ, старательно отводили глаза и боялись вопроса, не хотят ли они поучаствовать в процессе. Он слишком явно читался в сверкающих гневом глазах Павлика. Кроме того, они его не знали, поэтому старались заодно не здороваться, что еще более повышало градус презрения в душе борца за лучшее будущее.Особым накалом страстей отличались уличные мероприятия, через которых настал после заваренного мусоропровода. Проводя бетонно-штукатурные работы или отмывая дверь от слоя добротно посаженных на ПВА объявлений, Павлик нарочно организовывал трудовой процесс так, чтобы перекрыть дорогу. Злорадство и чувство собственной значимости (как спасителя мира вопреки) грело его изнутри синим газовым пламенем, когда туповатые соседушки молча топтались за спиной, не зная, как пройти к пельменям и телевизору. Выждав положенную для удовольствия паузу, активист медленно поворачивался и уничтожающим тоном произносил: «Здравствуйте». Многие опять прятали глаза. «Спасибо» не говорил почти никто. А признания, что ни говори, хотелось.Вместе него приходили новые испытания. То какой-то козел зальет все помоями из капающего мусорного пакета. То начнут таскать картошку из села, развезут гадость. То семечек наплюют. Павлик убирал и ярился. Вечерние видения с министерскими реформами теперь заслонили кровавые сцены, где он забивал кулаками соседа с восьмого этажа и наскоро затирал кровь собственным носовым платком. Или изощренно ругался с мерзкой бабкой со второго, многократно повторяя диалоги в поиске оборотов поудачнее. Двери выбивал, было. Но до изнасилований пока не дошло.Последней каплей стал пожар, учиненный по пьянке соседями с четвертого. Все труды по окраске стен в нарядные оттенки зеленого и белого, тщательно отмытые ступени, отскобленная почти до идеального состояния лифтовая кабина – все пошло прахом. Сначала копоть, потом грязища от выносимого погорельцами хлама, а следом строители, снова превратившие подъезд в натуральный хлев.С этим нужно было что-то делать, и Павлик принял волевое решение. Продав бабушкину двушку, он переехал на дачу (тоже переданную по наследству внуку запасливой старушкой). На немалую часть вырученных денег была закуплена аммиачная селитра, металлодетектор и оборудование для химической лаборатории.Долгие недели были потрачены на изготовление аммонала по вычитанному в интернете рецепту, утрамбовке его в мешки и укладке по всему подвалу бабушкиного дома, куда был, конечно же, абсолютно свободный доступ. К Новому году, этому ненавистному времени, когда дворы всего района превращались в одну огромную помойку, украшенную праздничными бутылками и коробками, всё было готово. Утром первого января, когда утомленный ночной гулянкой плебс сладко спал в своих норах, тяжкий взрыв сотряс окрестности, сложив девятиэтажку одной большой гармошкой.Павлик наблюдал за этим с другой стороны улицы, сжав сигарету побелевшими губами. Потом пошел в машину переодеться и когда прибыли первые пожарные машины и скорая помощь, он уже ковырял дымящиеся развалины, вновь подавая личный пример усердия. Мир хотя бы в пределах отдельно взятого дома должен был стать лучше так или иначе.А если люди не понимают, как им еще объяснять?