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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2125212621272128

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:27

  airmax78 написав:Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС. Пока этого не произойдет - можно спокойно спать на зеленом матрасе (относительно спокойно, потому что твиттертрампа никто не отменял).

Здается мне, Макс, что это слишком по МБАшному :) Шось буде, быстро, что никто не успеет. Вопрос - когда...
Читали классику "воспоминания биржевого спекулянта", Лефевра? я бы его в школьную программу включила.
Думалось недавно - в век электронных платежей, бумага - анахронизм.

Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:33

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:41

  airmax78 написав:
  vhata написав:Лучше скажите, когда превратятся фиатные доллары в фантики? :)

Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС. Пока этого не произойдет - можно спокойно спать на зеленом матрасе (относительно спокойно, потому что твиттертрампа никто не отменял).


Сильная глобальная инфляция случится в следующий финансовый кризис. Обесценятся все валюты. Сильно. Весь мир прочувствует то, что вы прочувствовали с купонами в 90-е. Но вы, риелторы-спекули, на своем бетоне не потеряете.
Но это будет не скоро. Пока кризис на горизонте не просматривается.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:нужно ещё 2 моста: подольско воскресенский и в районе Украинки

Нужно достроить два туннеля под Днепром: на Оболони и Осокорках.

достроить? а их начали строить? до 2 мировой?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:08

  vhata написав:
  airmax78 написав:Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС. Пока этого не произойдет - можно спокойно спать на зеленом матрасе (относительно спокойно, потому что твиттертрампа никто не отменял).

Здается мне, Макс, что это слишком по МБАшному :) Шось буде, быстро, что никто не успеет. Вопрос - когда...
Читали классику "воспоминания биржевого спекулянта", Лефевра? я бы его в школьную программу включила.
Думалось недавно - в век электронных платежей, бумага - анахронизм.

Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...

Никакого "вдруг" уже не будет. Время не то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:17

  airmax78 написав:Никакого "вдруг" уже не будет. Время не то.


га га га
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...

Аналогично. Есть деньги - в поиске, куда их пристроить с максимальной эффективностью. Нет свободных денег, чувствуешь себя намного приятней.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, у нас в 400 км линия фронта проходит с очень непонятной перспективой. Вы это серьезно про свободные деньги и легкость от их отсутствия?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:50

  airmax78 написав:Ребята, у нас в 400 км линия фронта проходит с очень непонятной перспективой. Вы это серьезно про свободные деньги и легкость от их отсутствия?

Макс, выключай турчинова
investorkiev
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