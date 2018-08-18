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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:27
airmax78 написав:
Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС. Пока этого не произойдет - можно спокойно спать на зеленом матрасе (относительно спокойно, потому что твиттертрампа никто не отменял).
Здается мне, Макс, что это слишком по МБАшному
Шось буде, быстро, что никто не успеет. Вопрос - когда...
Читали классику "воспоминания биржевого спекулянта", Лефевра? я бы его в школьную программу включила.
Думалось недавно - в век электронных платежей, бумага - анахронизм.
Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:33
Живите своим умом!
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Додано: Сер 23 жов, 2019 21:52
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
нужно ещё 2 моста: подольско воскресенский и в районе Украинки
Нужно достроить два туннеля под Днепром: на Оболони и Осокорках.
достроить? а их начали строить? до 2 мировой?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:08
vhata написав: airmax78 написав:
Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС. Пока этого не произойдет - можно спокойно спать на зеленом матрасе (относительно спокойно, потому что твиттертрампа никто не отменял).
Здается мне, Макс, что это слишком по МБАшному
Шось буде, быстро, что никто не успеет. Вопрос - когда...
Читали классику "воспоминания биржевого спекулянта", Лефевра? я бы его в школьную программу включила.
Думалось недавно - в век электронных платежей, бумага - анахронизм.
Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...
Никакого "вдруг" уже не будет. Время не то.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:17
airmax78 написав:
Никакого "вдруг" уже не будет. Время не то.
га га га
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:21
vhata написав:
Матраса зеленого нема, поэтому сплю спокойно...
Аналогично. Есть деньги - в поиске, куда их пристроить с максимальной эффективностью. Нет свободных денег, чувствуешь себя намного приятней.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:37
Ребята, у нас в 400 км линия фронта проходит с очень непонятной перспективой. Вы это серьезно про свободные деньги и легкость от их отсутствия?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:50
airmax78 написав:
Ребята, у нас в 400 км линия фронта проходит с очень непонятной перспективой. Вы это серьезно про свободные деньги и легкость от их отсутствия?
Макс, выключай турчинова
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Додано: Сер 23 жов, 2019 22:56
Libo написав:
Сильная глобальная инфляция случится в следующий финансовый кризис. Обесценятся все валюты. Сильно.
Всякие онолитики и эдвайсоры по инвестициям учат нас что ожидание кризиса и соответствующие опасения в плане инвестиций приносят больше потерь чем сам кризис
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deem
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