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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:58
airmax78 написав:
Когда экономика Штатов станет третьей в мире после Китая и ЕС
Вроде им пророчат третье место после Китая и Индии
Кстати, Китай уже на первом, если по ППС (РРР)
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:10
Ну нормально, па 2,5 куе прямо напротив логова бомжей. Треха 54 метра, даже меньше, чем пропагандировал совок с 464 серией, всего за 105 куе. Это в огромной общаге. Я вообще перестал понимать что либо за последние 2-3 года в предлагаемых объектах на кржн.
Как вариант для посуточной аренды он идеален.Если этим будет заниматься управляющая компания, но не за 2,5 куе.
Короче, будет дешеветь. Жду па 500
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:23
airmax78 написав:
Оболонская набережная на 99% застроена УГ. Не самым мрачным, но тем не менее. Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта. Вряд ли стоит ожидать там красивое благоустройство от Оркады (где, кстати, на каком из своих объктов они его сделали - где можно пример того что будет посмотреть? в Патриотике? В Эврике?)
Эир, ваша проблема в том, что вы кроме мопа ничего не видите. Вам обделать красиво моп и фасад, а всё скрытое можно из кизяка построить, вы с удовольствием съедите. Как сказал UA Валентин Исак был добрейшей души человек, именно поэтому мы увидели разноэтажную (прототип) квартартальную застройку, с огромнейшей набережной. Напомню, что укрбуд возле солнечной ривтеры тоже построил набережную с дорожками шириной 1 метр, ибо хватит. Дома С несущими межквартирными стенами, От 2х до 6 квартир на этаже, от 36 до 120 квартир в парадном, допуркуа гостевых паркомест. Исак сидит где то на берегу теплого моря, смотрит на проекты построенный в Киеве с 2012 до наших дней и просто говорит сам себе "а разве так можно было?"
Аркада бы с легкостью вместила весь оазис в четыры дома стены. А парковки, а нах те парковки. Жители аркады должны передвигаться на метро, точка.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:26
hume написав:
Ну нормально, па 2,5 куе прямо напротив логова бомжей. Треха 54 метра, даже меньше, чем пропагандировал совок с 464 серией, всего за 105 куе. Это в огромной общаге. Я вообще перестал понимать что либо за последние 2-3 года в предлагаемых объектах на кржн.
Как вариант для посуточной аренды он идеален.Если этим будет заниматься управляющая компания, но не за 2,5 куе.
Короче, будет дешеветь. Жду па 500
Хьюм, так это же СтандартОне.
Исходя из опыта их обьекта на Теремках, в 2.5 куе уже входит ремонт, мебель и техника. Уже не так страшно.
Далее.
Это по сути не жилой, а доходный дом. Ну считайте апарт-отель. Место как для посуточников - идеал.
Если все эти факторы взвесить, а так же учесть что хоть метр и дорог, но квартирки маленькие, то в принципе получается не такая уж и глупая затея.
Ленлординг для ленивых.
Не нужно делать ремонт.
Не нужно самому управлять.
Просто занеси денежку в ОП и немного подожди.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:38
hume написав: airmax78 написав:
Оболонская набережная на 99% застроена УГ. Не самым мрачным, но тем не менее. Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта. Вряд ли стоит ожидать там красивое благоустройство от Оркады (где, кстати, на каком из своих объктов они его сделали - где можно пример того что будет посмотреть? в Патриотике? В Эврике?)
Эир, ваша проблема в том, что вы кроме мопа ничего не видите. Вам обделать красиво моп и фасад, а всё скрытое можно из кизяка построить, вы с удовольствием съедите.
Вы же знаете, что это не так.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:39
Vlad442 написав:
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Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни н
е будете. Даже проездом.
На оболонской набережной тоже никогда ничего не было, кроме песка. Конговец только разнружал баржи с арбузами. Но после того как сделали благоустройство, на тот момент это реально было благоустройство, там появидось одна из прогулочных зон Киева. Потом привели в порядок парк и набережная с парком стали вообще бомбой.
Если есть то, что можно обыграть и сделать жемчужиной, то это обязательно нужно делать, так лелают везде в мире. Вот я там не был, но после того как там побывает Аркада, я более чем чем уверен, я там и не побываю. А если бы сделали нормальный проект, то получили бы больше профита, было бы хорошо людям, и инвесторам и киевлянам.
Это так же как отдали завод строительных конструкций на левобережке непонятным застройщикам, которые вмантулили стены и рпдосно продали по 20кгрн метр, и в километре укрбуд, который сделал все красиво + построил для всех убогую набережную, и так же радосно продал по 40кгрн метр.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:42
investorkiev написав: kingkongovets написав:
южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую
ага, изза проклятущего совка южный мост чинят 10 месяцев из 12 каждый год.
Чинят - куёво. Не чинят - куево.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:49
hume написав: investorkiev написав: kingkongovets написав:
южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую
ага, изза проклятущего совка южный мост чинят 10 месяцев из 12 каждый год.
Чинят - куёво. Не чинят - куево.
Та не, просто чинят куево
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:51
airmax78 написав:
Ребята, у нас в 400 км линия фронта проходит с очень непонятной перспективой. Вы это серьезно про свободные деньги и легкость от их отсутствия?
400км? Я хз как то, Эир, ты её передвинул малёха, чтоб закошмарить на ночь... так всем пох, ни у кого уже зелёного матраса нет, ну кроме вас.)
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:52
Libo написав: vhata написав:
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Что можешь посоветовать из статусного, достойного, благородного, на Подоле или рядом?
Капитан, на Сагайдачного чтот то строится. Статусней подола больше нет
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