Додано: Сер 23 жов, 2019 23:39

Vlad442 написав: [

Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом. Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно.е будете. Даже проездом.

На оболонской набережной тоже никогда ничего не было, кроме песка. Конговец только разнружал баржи с арбузами. Но после того как сделали благоустройство, на тот момент это реально было благоустройство, там появидось одна из прогулочных зон Киева. Потом привели в порядок парк и набережная с парком стали вообще бомбой.Если есть то, что можно обыграть и сделать жемчужиной, то это обязательно нужно делать, так лелают везде в мире. Вот я там не был, но после того как там побывает Аркада, я более чем чем уверен, я там и не побываю. А если бы сделали нормальный проект, то получили бы больше профита, было бы хорошо людям, и инвесторам и киевлянам.Это так же как отдали завод строительных конструкций на левобережке непонятным застройщикам, которые вмантулили стены и рпдосно продали по 20кгрн метр, и в километре укрбуд, который сделал все красиво + построил для всех убогую набережную, и так же радосно продал по 40кгрн метр.