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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2127212821292130

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 23:57

  investorkiev написав:[quote
Ленлординг для ленивых.
Не нужно делать ремонт.
Не нужно самому управлять.
Просто занеси денежку в ОП и немного подожди.

Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 00:02

  hume написав:
  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:южный мост был построен задолго до кличко и то шо там постоянно рвется дорожное покрытие вина не его, а проектантов
а вот ответственность за принятое решение купить недвигу на другом его конце лежит целиком на тебе, так шо нех перекладывать с больной головы на здоровую

ага, изза проклятущего совка южный мост чинят 10 месяцев из 12 каждый год.

Чинят - куёво. Не чинят - куево.

Нада как у нас в Днепре - мост пАчинили, зам мэра Лысенко похищен инопланетянами которые поставляли бетононасосы и арматуру на объект, технадзор заработал 89млн и тоже на кольцах Сатурна, зеля рад, фил на месте, деформационные швы торчат на 10см из полотна.
Какие же нанотехнологии применяли при Брежневе, когда его построили и стыков было не виднои не слышно?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 00:05

  hume написав:
  investorkiev написав:[quote
Ленлординг для ленивых.
Не нужно делать ремонт.
Не нужно самому управлять.
Просто занеси денежку в ОП и немного подожди.

Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.


Ну, первый S1 продавали давно, в 2016 наверное по 1куе? С тех пор все подорожало. Но и место у нового S1 возле вокзала в 100500 раз лучше, чем Теремки.

Скажу так: 2куе- вообще ровная цена была бы, однушка 30 метров за 60 куе (не забываем- с ремонтом, мебелью и техникой), вроде и норм.

Но это для ленивых лендлордов, я не такой, поэтому не куплю.
investorkiev
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