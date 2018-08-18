Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:57
Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.
Додано: Чет 24 жов, 2019 00:02
Нада как у нас в Днепре - мост пАчинили, зам мэра Лысенко похищен инопланетянами которые поставляли бетононасосы и арматуру на объект, технадзор заработал 89млн и тоже на кольцах Сатурна, зеля рад, фил на месте, деформационные швы торчат на 10см из полотна.
Какие же нанотехнологии применяли при Брежневе, когда его построили и стыков было не виднои не слышно?
Додано: Чет 24 жов, 2019 00:05
Ну, первый S1 продавали давно, в 2016 наверное по 1куе? С тех пор все подорожало. Но и место у нового S1 возле вокзала в 100500 раз лучше, чем Теремки.
Скажу так: 2куе- вообще ровная цена была бы, однушка 30 метров за 60 куе (не забываем- с ремонтом, мебелью и техникой), вроде и норм.
Но это для ленивых лендлордов, я не такой, поэтому не куплю.
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