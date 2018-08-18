Додано: Чет 24 жов, 2019 02:16

Faceless написав: Так отож, нигде "участковый" не шарися с выездами Так отож, нигде "участковый" не шарися с выездами

Белорусь. Замечательная страна с замечательной медициной. Когда я посмотрел состояние роддомов и цены в Киеве...тогда даже прививок нормальных новорожденным не было... В общем в итоге у меня первый ребёнок рождён в РБ(это ещё до переезда в США), а паспорт я получал в посольстве Украины.На дом ( на съёмную квартиру) приходили и участковый врач и медсестра несколько раз в неделю. Оплачивал по договору, как иностранец. Доволен качеством и ценами. Взяток вообще не берут. Как качественные роды для среднего класса- могу советовать Минск, там же стоит проводить пост родовое время. Там до сих пор вызов скорой бесплатен для всех рожениц и детей!Туда же летаю лечить зубы до сих пор.это такой маленький комингаут... хотя я думаю, что мои IP и так видны модераторам.ПС Флай тогда думал, что я в США возил рожать...ППС стоит брать лучшее от всех, а не равняться на что-то одноПППС что б получить паспорт РБ надо потратить 12 летдолго слишкомППППС всем бобра