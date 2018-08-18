Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 23:57
Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.
Додано: Чет 24 жов, 2019 00:02
Нада как у нас в Днепре - мост пАчинили, зам мэра Лысенко похищен инопланетянами которые поставляли бетононасосы и арматуру на объект, технадзор заработал 89млн и тоже на кольцах Сатурна, зеля рад, фил на месте, деформационные швы торчат на 10см из полотна.
Какие же нанотехнологии применяли при Брежневе, когда его построили и стыков было не виднои не слышно?
Додано: Чет 24 жов, 2019 00:05
Ну, первый S1 продавали давно, в 2016 наверное по 1куе? С тех пор все подорожало. Но и место у нового S1 возле вокзала в 100500 раз лучше, чем Теремки.
Скажу так: 2куе- вообще ровная цена была бы, однушка 30 метров за 60 куе (не забываем- с ремонтом, мебелью и техникой), вроде и норм.
Но это для ленивых лендлордов, я не такой, поэтому не куплю.
Додано: Чет 24 жов, 2019 02:16
Белорусь. Замечательная страна с замечательной медициной. Когда я посмотрел состояние роддомов и цены в Киеве...тогда даже прививок нормальных новорожденным не было... В общем в итоге у меня первый ребёнок рождён в РБ(это ещё до переезда в США), а паспорт я получал в посольстве Украины.
На дом ( на съёмную квартиру) приходили и участковый врач и медсестра несколько раз в неделю. Оплачивал по договору, как иностранец. Доволен качеством и ценами. Взяток вообще не берут. Как качественные роды для среднего класса- могу советовать Минск, там же стоит проводить пост родовое время. Там до сих пор вызов скорой бесплатен для всех рожениц и детей!
Туда же летаю лечить зубы до сих пор.
это такой маленький комингаут... хотя я думаю, что мои IP и так видны модераторам.
ПС Флай тогда думал, что я в США возил рожать...
ППС стоит брать лучшее от всех, а не равняться на что-то одно
ПППС что б получить паспорт РБ надо потратить 12 лет долго слишком
ППППС всем бобра
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