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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2127212821292130

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада в патриотике построила паркинг, готовый с документами, но он не продается, следовательно выводы они сделают
vst
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:00

  vst написав:Аркада в патриотике построила паркинг, готовый с документами, но он не продается, следовательно выводы они сделают

Выводы можно сделать разные.
1. Отдельностоящий не покупают, нужно строить подземный.
2 отдельностоящий не покупают, можно никуя не строить.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:01

  investorkiev написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:[quote
Ленлординг для ленивых.
Не нужно делать ремонт.
Не нужно самому управлять.
Просто занеси денежку в ОП и немного подожди.

Как обычно будут вводить через суд. Первый стандарт стартовал с 1куе. Отдать за 30 метров 75 куе, ну хз. Если денег срвсем дофига и вы собираете дорогое барахло то норм.


Ну, первый S1 продавали давно, в 2016 наверное по 1куе? С тех пор все подорожало. Но и место у нового S1 возле вокзала в 100500 раз лучше, чем Теремки.

Скажу так: 2куе- вообще ровная цена была бы, однушка 30 метров за 60 куе (не забываем- с ремонтом, мебелью и техникой), вроде и норм.

Но это для ленивых лендлордов, я не такой, поэтому не куплю.

В 17-м первый дом продавали по 30-ке за однуху. Что тогда было дорого. Готовый Квартет (в 200-тах метрах от этого чуда по 2,5))) можно было взять по 1200, и почти готовую Династию по 750. По 2,5 это не ленивым нужно быть, а малоадекватным что-ли) Сколько та однуха в сутки должна стоить? По цене номера в Ибисе?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Исходя из опыта их обьекта на Теремках, в 2.5 куе уже входит ремонт, мебель и техника. Уже не так страшно.

Смотрел со спецами фотки того ремонта на Голосухе - сказали материалы дешманские. Местами полный эконом, местами самый дешевый среднячок. Не стоит оно того вообще.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:08

  hume написав:
  vst написав:Аркада в патриотике построила паркинг, готовый с документами, но он не продается, следовательно выводы они сделают

Выводы можно сделать разные.
1. Отдельностоящий не покупают, нужно строить подземный.
2 отдельностоящий не покупают, можно никуя не строить.

Вывод 3, не покупают по этой цене
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу.

Простите за офф-топ.
Разница в том, что в одноэтажной Америке надо ехать на машине. А у нас? Хоть старая застройка 5-эт хрущами, хоть ПОХ-муравейники: пациенты находятся в 500-700-1000 метрах от поликлиники.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.

Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/652757/
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:06

  hume написав:
  vst написав:Аркада в патриотике построила паркинг, готовый с документами, но он не продается, следовательно выводы они сделают

Выводы можно сделать разные.
1. Отдельностоящий не покупают, нужно строить подземный.
2 отдельностоящий не покупают, можно никуя не строить.

В подземном цену продажи придется умножить на 2 и цену квартир придется увеличить - совсем другой проект. В наших реалиях надо просто запретить такое строить. Кто покупает в этих домах? Перекупы и под аренду. Купит Трибека стояк паркомест к стояку однушек? Смешно. Перекупам паркинги тожн до одного места.
Все правильно делает только КАН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:13

Про туман, смог и качество воздуха.
Индекс качества воздуха (AQI) это комплексный показатель, основанный на 6 измерениях - О3, PM2.5, PM10, СО, NO2, SO2. Причем значение AQI вычисляется не как текущее значение, а как средний показатель за последние 1-24 часа в зависимости от измеряемого газа и его концентрации.
То, что сейчас массово постят в ФБ и разных телеграм-ботах и что гордо называется Индексом качества воздуха - это, как правило, измерение только пыли (PM2.5, PM10). При этом никто толком не знает какие это датчики, какого они качества, где они стоят и какой воздух измеряют.
Практически все проекты по измерению "качества воздуха" построены на дешевых китайских пылемерах. Их особенность в том, что лазер внутри этих датчиков не отличает туман от пыли. Поэтому во время тумана он истерично показывает запыленность, а потом по этому показателю начинают кричать об ужасном "качестве воздуха" и "экологической катастрофе". Внезапно, да?
Это прекрасно, что у нас появляются общественные независимые проекты по мониторингу воздуха, но прежде чем впадать в панику при виде показателей, попробуйте поинтересоваться что конкретно они понимают под показателем качества воздуха, что именно меряют, чем меряют и как установлены их датчики. Потому что если рядом с датчиком развести костер, то он будет истошно орать, что мы все умрем, хотя средневзвешенные показатели в радиусе 5 км будут в пределах нормы.
По поводу спутниковых снимков. Я не знаю как конкретно эти сервисы измеряют показатели того же СО2, какая точность этих измерений и действительно ли они меряют СО2.
Все вышенаписанное не отменяет того факта, что у нас осенью массово палят листья, а сейчас стоит теплая погода с туманами, при которой этот дым и выхлопы от машин не уходят в верхние слои атмосферы, а стелятся по земле.


из фб
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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