Про туман, смог и качество воздуха.

Индекс качества воздуха (AQI) это комплексный показатель, основанный на 6 измерениях - О3, PM2.5, PM10, СО, NO2, SO2. Причем значение AQI вычисляется не как текущее значение, а как средний показатель за последние 1-24 часа в зависимости от измеряемого газа и его концентрации.

То, что сейчас массово постят в ФБ и разных телеграм-ботах и что гордо называется Индексом качества воздуха - это, как правило, измерение только пыли (PM2.5, PM10). При этом никто толком не знает какие это датчики, какого они качества, где они стоят и какой воздух измеряют.

Практически все проекты по измерению "качества воздуха" построены на дешевых китайских пылемерах. Их особенность в том, что лазер внутри этих датчиков не отличает туман от пыли. Поэтому во время тумана он истерично показывает запыленность, а потом по этому показателю начинают кричать об ужасном "качестве воздуха" и "экологической катастрофе". Внезапно, да?

Это прекрасно, что у нас появляются общественные независимые проекты по мониторингу воздуха, но прежде чем впадать в панику при виде показателей, попробуйте поинтересоваться что конкретно они понимают под показателем качества воздуха, что именно меряют, чем меряют и как установлены их датчики. Потому что если рядом с датчиком развести костер, то он будет истошно орать, что мы все умрем, хотя средневзвешенные показатели в радиусе 5 км будут в пределах нормы.

По поводу спутниковых снимков. Я не знаю как конкретно эти сервисы измеряют показатели того же СО2, какая точность этих измерений и действительно ли они меряют СО2.

Все вышенаписанное не отменяет того факта, что у нас осенью массово палят листья, а сейчас стоит теплая погода с туманами, при которой этот дым и выхлопы от машин не уходят в верхние слои атмосферы, а стелятся по земле.





