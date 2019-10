Додано: Чет 24 жов, 2019 09:40

Serg-ik написав: kingkongovets

И что мы должны почерпнуть с этого поста неизвестного автора из ФБ?



Я , кстати, не понимаю, почему молчит конфедерация строителей? Смог над Киевом не даёт увидеть верхние этажи прекрасных новостроек-высоток. Люди не видят товар лицом, люди, поднимаясь на верхний этаж, не видят обещанную панораму города (+1 куе к каждому метру) и не покупают квартиру. Сплошные убытки у строителей и смежных отраслей.

Куда смотри городская власть и ЗЕ! лично, который хочет получить власть над Киевом? Куда смотрит лично Кличко, народоизбранный? Почему все бездействуют???

Надо запретить пользование евробляхами-коптилками, надо штрафовать всех поджигателей листьев( кстати, сколько таких штрафов выписано за последние 5 дней?).

выпейте успокоительного и поработайте

ведете себя как недалекая истеричная баба

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.