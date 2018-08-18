Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уня стайл вкл. А я говорил, что теслу надо брать. Продал пять акций из запаса, купил два дня назад 265 кол-опцион, можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.
Serg-ik написав:kingkongovets И что мы должны почерпнуть с этого поста неизвестного автора из ФБ?
Я , кстати, не понимаю, почему молчит конфедерация строителей? Смог над Киевом не даёт увидеть верхние этажи прекрасных новостроек-высоток. Люди не видят товар лицом, люди, поднимаясь на верхний этаж, не видят обещанную панораму города (+1 куе к каждому метру) и не покупают квартиру. Сплошные убытки у строителей и смежных отраслей. Куда смотри городская власть и ЗЕ! лично, который хочет получить власть над Киевом? Куда смотрит лично Кличко, народоизбранный? Почему все бездействуют??? Надо запретить пользование евробляхами-коптилками, надо штрафовать всех поджигателей листьев( кстати, сколько таких штрафов выписано за последние 5 дней?). Надо что-то делать!!!
выпейте успокоительного и поработайте ведете себя как недалекая истеричная баба причем во всем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Это Вам свойственно приписывать другим людям то, чего в них нет. Это Ваши фантазии. Я спокоен, как удав. Об этом многие говорят на форуме, учитывая мою выдержку в плане "деньги ляжку не жгут"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:kingkongovets Это Вам свойственно приписывать другим людям то, чего в них нет. Это Ваши фантазии. Я спокоен, как удав. Об этом многие говорят на форуме, учитывая мою выдержку в плане "деньги ляжку не жгут"
я лишь прокомментировал ваш истеричный пост и ответил на вопрос, в нем содержащийся а то шо вы ведете себя как эталонная яжемать видно практически в каждом вашем предложении
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.
а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?
Заморочки есть, но немного. 1. Открыть счёт в IB 2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию) 3. Сдать тест на знание теории опционов 4. Предугадать рынок 5. Не слиться в следующей сделке
Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал. ЦП будет па7000 за метр
А почему ляжет и откуда это очевидно? Из статьи это не следует. Вообще эта статья повеселила. Как можно писать такую хрень и парить все это нормальным людям?!
Що робити інвесторам "Укрбуду"
По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.
По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.
По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.
"Необхідно перевірити прозорість передавання спадку Микитася в нові руки і переконатися, що ви від того матеріально не постраждаєте, якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Усе це слід робити з юридичним супроводом", — наголошує Берещак.
Сделай эти три шага и твои риски снизятся. Если б к этому порекомендовали еще голой попкой в холодный тазик, то вообще тогда полная гарантия безопасности инвестиций.
А я так хочу квартирку в Ла Манше ... Клуб, мрамор, бильярд и я с сигарой ... Придется дороже, уже на вторичном рынке. С вами жуликами так все трудно и сложно.
trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.
а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?
Заморочки есть, но немного. 1. Открыть счёт в IB 2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию) 3. Сдать тест на знание теории опционов 4. Предугадать рынок 5. Не слиться в следующей сделке
Мне кажется, что если рынок по Тесле откроется сегодня на уровне 306 - надо продавать. Сегодня стоял в пробке рядом с Модел Х. У нее ручки на разном уровне были. Перепад милиметров 5. Хотя, конечно, ценники на VAG отпугивают. Если им не удастся сократить ценник на ID3 вдвое - у Теслы хорошее будущее.