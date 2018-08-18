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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2128212921302131

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:34

Уня стайл вкл. А я говорил, что теслу надо брать. Продал пять акций из запаса, купил два дня назад 265 кол-опцион, можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:40

  Serg-ik написав:kingkongovets
И что мы должны почерпнуть с этого поста неизвестного автора из ФБ?

Я , кстати, не понимаю, почему молчит конфедерация строителей? Смог над Киевом не даёт увидеть верхние этажи прекрасных новостроек-высоток. Люди не видят товар лицом, люди, поднимаясь на верхний этаж, не видят обещанную панораму города (+1 куе к каждому метру) и не покупают квартиру. Сплошные убытки у строителей и смежных отраслей.
Куда смотри городская власть и ЗЕ! лично, который хочет получить власть над Киевом? Куда смотрит лично Кличко, народоизбранный? Почему все бездействуют???
Надо запретить пользование евробляхами-коптилками, надо штрафовать всех поджигателей листьев( кстати, сколько таких штрафов выписано за последние 5 дней?).
Надо что-то делать!!!


выпейте успокоительного и поработайте
ведете себя как недалекая истеричная баба
причем во всем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:15

kingkongovets
Это Вам свойственно приписывать другим людям то, чего в них нет. Это Ваши фантазии.
Я спокоен, как удав. Об этом многие говорят на форуме, учитывая мою выдержку в плане "деньги ляжку не жгут"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.

а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:23

  investorkiev написав:Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.

Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/652757/


Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал.
ЦП будет па7000 за метр
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24

  Serg-ik написав:kingkongovets
Это Вам свойственно приписывать другим людям то, чего в них нет. Это Ваши фантазии.
Я спокоен, как удав. Об этом многие говорят на форуме, учитывая мою выдержку в плане "деньги ляжку не жгут"


я лишь прокомментировал ваш истеричный пост и ответил на вопрос, в нем содержащийся
а то шо вы ведете себя как эталонная яжемать видно практически в каждом вашем предложении
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:35

  Serg-ik написав:
  trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.

а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?

Заморочки есть, но немного.
1. Открыть счёт в IB
2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию)
3. Сдать тест на знание теории опционов
4. Предугадать рынок
5. Не слиться в следующей сделке
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:48

  kivin написав:
  investorkiev написав:Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.

Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/652757/


Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал.
ЦП будет па7000 за метр


А почему ляжет и откуда это очевидно?
Из статьи это не следует.
Вообще эта статья повеселила. Как можно писать такую хрень и парить все это нормальным людям?!


Що робити інвесторам "Укрбуду"

По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.

По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.

По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.

"Необхідно перевірити прозорість передавання спадку Микитася в нові руки і переконатися, що ви від того матеріально не постраждаєте, якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Усе це слід робити з юридичним супроводом", — наголошує Берещак.


Сделай эти три шага и твои риски снизятся.
Если б к этому порекомендовали еще голой попкой в холодный тазик, то вообще тогда полная гарантия безопасности инвестиций.
:lol: :lol: :lol:
А я так хочу квартирку в Ла Манше ... Клуб, мрамор, бильярд и я с сигарой ...
Придется дороже, уже на вторичном рынке. С вами жуликами так все трудно и сложно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.

а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?

Заморочки есть, но немного.
1. Открыть счёт в IB
2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию)
3. Сдать тест на знание теории опционов
4. Предугадать рынок
5. Не слиться в следующей сделке

Мне кажется, что если рынок по Тесле откроется сегодня на уровне 306 - надо продавать. Сегодня стоял в пробке рядом с Модел Х. У нее ручки на разном уровне были. Перепад милиметров 5. Хотя, конечно, ценники на VAG отпугивают. Если им не удастся сократить ценник на ID3 вдвое - у Теслы хорошее будущее.
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