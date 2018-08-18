Додано: Чет 24 жов, 2019 10:15

kingkongovets

Это Вам свойственно приписывать другим людям то, чего в них нет. Это Ваши фантазии.

Я спокоен, как удав. Об этом многие говорят на форуме, учитывая мою выдержку в плане "деньги ляжку не жгут"

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s