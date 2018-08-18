Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал. ЦП будет па7000 за метр
А почему ляжет и откуда это очевидно? Из статьи это не следует. Вообще эта статья повеселила. Как можно писать такую хрень и парить все это нормальным людям?!
Що робити інвесторам "Укрбуду"
По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.
По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.
По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.
"Необхідно перевірити прозорість передавання спадку Микитася в нові руки і переконатися, що ви від того матеріально не постраждаєте, якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Усе це слід робити з юридичним супроводом", — наголошує Берещак.
Сделай эти три шага и твои риски снизятся. Если б к этому порекомендовали еще голой попкой в холодный тазик, то вообще тогда полная гарантия безопасности инвестиций.
А я так хочу квартирку в Ла Манше ... Клуб, мрамор, бильярд и я с сигарой ... Придется дороже, уже на вторичном рынке. С вами жуликами так все трудно и сложно.
trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.
а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?
Заморочки есть, но немного. 1. Открыть счёт в IB 2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию) 3. Сдать тест на знание теории опционов 4. Предугадать рынок 5. Не слиться в следующей сделке
Мне кажется, что если рынок по Тесле откроется сегодня на уровне 306 - надо продавать. Сегодня стоял в пробке рядом с Модел Х. У нее ручки на разном уровне были. Перепад милиметров 5. Хотя, конечно, ценники на VAG отпугивают. Если им не удастся сократить ценник на ID3 вдвое - у Теслы хорошее будущее.
trololo написав:Ещё пару дней шортилок погонят вверх с**нами тряпками, там и подзакроюсь. А насчёт ручек - все наши теслы старые, первых серий выпуска ещё и битые, восстановленные дядей васей
Возможно. Но я сидел и в авсолютно новой трешке в салоне в Вене. Ну.... как для автомобиля за 60К ойро, оно грустновато было. Беда, как оказвлось, еще в том, что вроде, у 3ки батарею перебрать невозможно. Т.е. я так и не понял подлежат ли они в принципе ремонту. Надо разобраться. Потому что если нет, то ж0па. Да и сама батарея уже начинает устаревать морально. У конкурентов батареи становятся лучше.
Libo написав:Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу.
Простите за офф-топ. Разница в том, что в одноэтажной Америке надо ехать на машине. А у нас? Хоть старая застройка 5-эт хрущами, хоть ПОХ-муравейники: пациенты находятся в 500-700-1000 метрах от поликлиники.
airmax78 написав:Возможно. Но я сидел и в авсолютно новой трешке в салоне в Вене. Ну.... как для автомобиля за 60К ойро, оно грустновато было. Беда, как оказвлось, еще в том, что вроде, у 3ки батарею перебрать невозможно. Т.е. я так и не понял подлежат ли они в принципе ремонту. Надо разобраться. Потому что если нет, то ж0па. Да и сама батарея уже начинает устаревать морально. У конкурентов батареи становятся лучше.
Трёшка Теслы - это как раньше инвалидка. Мне б стыдно на такой было ездить. Тем более на бд. Разве что в селе поехать кролям та корові вкосить И неужели єто недоразумение в Европе 60К ойро? Буквально три месяца назад был в салоне в Америке так мне пытались впарить за $30 тыщ ... Где-то еще и мейл подтверждающий прислали, если не удалил ...