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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2129213021312132>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:48

  kivin написав:
  investorkiev написав:Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.

Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/652757/


Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал.
ЦП будет па7000 за метр


А почему ляжет и откуда это очевидно?
Из статьи это не следует.
Вообще эта статья повеселила. Как можно писать такую хрень и парить все это нормальным людям?!


Що робити інвесторам "Укрбуду"

По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.

По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.

По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.

"Необхідно перевірити прозорість передавання спадку Микитася в нові руки і переконатися, що ви від того матеріально не постраждаєте, якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Усе це слід робити з юридичним супроводом", — наголошує Берещак.


Сделай эти три шага и твои риски снизятся.
Если б к этому порекомендовали еще голой попкой в холодный тазик, то вообще тогда полная гарантия безопасности инвестиций.
:lol: :lol: :lol:
А я так хочу квартирку в Ла Манше ... Клуб, мрамор, бильярд и я с сигарой ...
Придется дороже, уже на вторичном рынке. С вами жуликами так все трудно и сложно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  trololo написав:можно было взять по 10.58 (месячные). Купил один, риск ограничен 1058, прибыль хз, думаю продать завтра-послезавтра в четыре раза дороже. 100500 годовых кококо.

а что, каждый может купить? На 1000 у.е.? и организационных заморочек не много?

Заморочки есть, но немного.
1. Открыть счёт в IB
2. Завести туда деньги свифтом (могут спросить источники происхождения, т.е. декларацию)
3. Сдать тест на знание теории опционов
4. Предугадать рынок
5. Не слиться в следующей сделке

Мне кажется, что если рынок по Тесле откроется сегодня на уровне 306 - надо продавать. Сегодня стоял в пробке рядом с Модел Х. У нее ручки на разном уровне были. Перепад милиметров 5. Хотя, конечно, ценники на VAG отпугивают. Если им не удастся сократить ценник на ID3 вдвое - у Теслы хорошее будущее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:05

Ещё пару дней шортилок погонят вверх с**нами тряпками, там и подзакроюсь. А насчёт ручек - все наши теслы старые, первых серий выпуска ещё и битые, восстановленные дядей васей
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:20

  trololo написав:Ещё пару дней шортилок погонят вверх с**нами тряпками, там и подзакроюсь. А насчёт ручек - все наши теслы старые, первых серий выпуска ещё и битые, восстановленные дядей васей

Возможно. Но я сидел и в авсолютно новой трешке в салоне в Вене. Ну.... как для автомобиля за 60К ойро, оно грустновато было. Беда, как оказвлось, еще в том, что вроде, у 3ки батарею перебрать невозможно. Т.е. я так и не понял подлежат ли они в принципе ремонту. Надо разобраться. Потому что если нет, то ж0па. Да и сама батарея уже начинает устаревать морально. У конкурентов батареи становятся лучше.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:22

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу.

Простите за офф-топ.
Разница в том, что в одноэтажной Америке надо ехать на машине. А у нас? Хоть старая застройка 5-эт хрущами, хоть ПОХ-муравейники: пациенты находятся в 500-700-1000 метрах от поликлиники.

Більше того, в Україні "кляті реформатори, послідовники безжальної Супрун" економлять людям 500 баксів за приїзд авто швидкої допомоги. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019102 ... -dopomogy/
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

жители ПОХ тратят по 1.5!!! месяца в год на стояние в пробке!
шок!
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:05

  kivin написав:глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

жители ПОХ тратят по 1.5!!! месяца в год на стояние в пробке!
шок!


И еще примерно 4.5 месяцев в году - на зарабатывание оплаты лендлорду за сьемную однушку на ПОХе.

Итого полжизни - в утиль
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:08

  investorkiev написав:
  kivin написав:глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

жители ПОХ тратят по 1.5!!! месяца в год на стояние в пробке!
шок!


И еще примерно 4.5 месяцев в году - на зарабатывание оплаты лендлорду за сьемную однушку на ПОХе.

Итого полжизни - в утиль

1.5 месяца на пробки + 4.5 месяца на оплату лендлорду + 4 месяца на 8ми часовой сон чтоб быть в адеквате. Остается 2 месяца в году на себя любимого! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:10

  airmax78 написав:Возможно. Но я сидел и в авсолютно новой трешке в салоне в Вене. Ну.... как для автомобиля за 60К ойро, оно грустновато было. Беда, как оказвлось, еще в том, что вроде, у 3ки батарею перебрать невозможно. Т.е. я так и не понял подлежат ли они в принципе ремонту. Надо разобраться. Потому что если нет, то ж0па. Да и сама батарея уже начинает устаревать морально. У конкурентов батареи становятся лучше.


Трёшка Теслы - это как раньше инвалидка. Мне б стыдно на такой было ездить. Тем более на бд. :oops: Разве что в селе поехать кролям та корові вкосить
И неужели єто недоразумение в Европе 60К ойро?
Буквально три месяца назад был в салоне в Америке так мне пытались впарить за $30 тыщ ... Где-то еще и мейл подтверждающий прислали, если не удалил ...
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:11

  airmax78 написав: У конкурентов батареи становятся лучше.

вот только по дальности хода никто догнать не может (за схожие деньги).
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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