Додано: Чет 24 жов, 2019 10:48

kivin написав: investorkiev написав: Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.



Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?



https://www.epravda.com.ua/publications ... 21/652757/ Київський ринок нерухомості в зоні турбулентності. Понад півтисячі столичних об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням.Чи варто боятися обвалу ринку через негаразди в одного з найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд", з якої буцімто вийшов скандальний депутат Максим Микитась?



Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал.

ЦП будет па7000 за метр Если укрбуд ляжет, а он ляжет и это уже очевидно....рынок недвиги улетит в астрал.ЦП будет па7000 за метр

Що робити інвесторам "Укрбуду"



По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.



По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.



По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.



"Необхідно перевірити прозорість передавання спадку Микитася в нові руки і переконатися, що ви від того матеріально не постраждаєте, якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Усе це слід робити з юридичним супроводом", — наголошує Берещак.

А почему ляжет и откуда это очевидно?Из статьи это не следует.Вообще эта статья повеселила. Как можно писать такую хрень и парить все это нормальным людям?!Сделай эти три шага и твои риски снизятся.Если б к этому порекомендовали еще голой попкой в холодный тазик, то вообще тогда полная гарантия безопасности инвестиций.А я так хочу квартирку в Ла Манше ... Клуб, мрамор, бильярд и я с сигарой ...Придется дороже, уже на вторичном рынке. С вами жуликами так все трудно и сложно.