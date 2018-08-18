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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12

  Libo написав:Що робити інвесторам "Укрбуду"

По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.

По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.

По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.


По-Нульове: Продати УкрБудівську недобувану квартирку - і економія наступних кроків і часу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:17

  investorkiev написав:
  kivin написав:глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

жители ПОХ тратят по 1.5!!! месяца в год на стояние в пробке!
шок!


И еще примерно 4.5 месяцев в году - на зарабатывание оплаты лендлорду за сьемную однушку на ПОХе.

Итого полжизни - в утиль

Нафига в Киев ехать? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:21

  trololo написав:
  airmax78 написав: У конкурентов батареи становятся лучше.

вот только по дальности хода никто догнать не может (за схожие деньги).

Ну Вы же видите, что это вообще не вопрос. Никто просто не засовывает такие емкие батареи (не могу понять почему, т.к. у всех топовых производителей емкость на единицу массы батареи либо такая же либо лучше. Т.е.вопрос только в цене судя по всему.
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