Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По-перше — знайти хорошого юриста, вивчити з ним свій договір, обговорити можливі сценарії.
По-друге — навідуватися на об'єкт і дивитися, що там відбувається. Візуально можна оцінити: стоїть будівництво чи ні.
По-третє — зайти у відділ продажу і говорити зрозумілими категоріями: на якій стадії будівництво, коли планується здача, хто несе юридичну відповідальність за об'єкт, чи існує компанія, з якою підписані документи.
По-Нульове: Продати УкрБудівську недобувану квартирку - і економія наступних кроків і часу
airmax78 написав: У конкурентов батареи становятся лучше.
вот только по дальности хода никто догнать не может (за схожие деньги).
Ну Вы же видите, что это вообще не вопрос. Никто просто не засовывает такие емкие батареи (не могу понять почему, т.к. у всех топовых производителей емкость на единицу массы батареи либо такая же либо лучше. Т.е.вопрос только в цене судя по всему.
Про туман, смог и качество воздуха. Индекс качества воздуха (AQI) это комплексный показатель, основанный на 6 измерениях - О3, PM2.5, PM10, СО, NO2, SO2. Причем значение AQI вычисляется не как текущее значение, а как средний показатель за последние 1-24 часа в зависимости от измеряемого газа и его концентрации. То, что сейчас массово постят в ФБ и разных телеграм-ботах и что гордо называется Индексом качества воздуха - это, как правило, измерение только пыли (PM2.5, PM10). При этом никто толком не знает какие это датчики, какого они качества, где они стоят и какой воздух измеряют. Практически все проекты по измерению "качества воздуха" построены на дешевых китайских пылемерах. Их особенность в том, что лазер внутри этих датчиков не отличает туман от пыли. Поэтому во время тумана он истерично показывает запыленность, а потом по этому показателю начинают кричать об ужасном "качестве воздуха" и "экологической катастрофе". Внезапно, да? Это прекрасно, что у нас появляются общественные независимые проекты по мониторингу воздуха, но прежде чем впадать в панику при виде показателей, попробуйте поинтересоваться что конкретно они понимают под показателем качества воздуха, что именно меряют, чем меряют и как установлены их датчики. Потому что если рядом с датчиком развести костер, то он будет истошно орать, что мы все умрем, хотя средневзвешенные показатели в радиусе 5 км будут в пределах нормы. По поводу спутниковых снимков. Я не знаю как конкретно эти сервисы измеряют показатели того же СО2, какая точность этих измерений и действительно ли они меряют СО2. Все вышенаписанное не отменяет того факта, что у нас осенью массово палят листья, а сейчас стоит теплая погода с туманами, при которой этот дым и выхлопы от машин не уходят в верхние слои атмосферы, а стелятся по земле.
из фб
Чувае написал бред, просто свое мнение, в основном "типа я не знаю но думаю"