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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2131213221332134>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нам не стоит ровняться на Уну.
Уну - гений. Работая в ОП в год покупает по 1 кавалирке, леваком в день имеет по 500 долл и это при 3!!! детях!
Низкий поклон да уважение! Респект!
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:37

  investorkiev написав:Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.

Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.

А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:39

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.

Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.

А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:41

  MMM++ написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.

Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.

А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

Мы о какой валюте говорим?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:41

  MMM++ написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.

Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.

А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:43

  trololo написав:
  MMM++ написав:
  airmax78 написав:А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют

10% в гривне мне начисляют по текущему депо в Авале. Нужно 10% в валюте КРЖН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  trololo написав:
  MMM++ написав:[quote="4778216:airmax78"]
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют

10% в гривне мне начисляют по текущему депо в Авале. Нужно 10% в валюте КРЖН.[/quote] 10% в долларах мало, с учётом удешевления доллара.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.

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старлинк будем юзать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.

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Ну и ладно. Мне на 3г хорошо
kivin
 
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