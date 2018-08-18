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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:31
нам не стоит ровняться на Уну.
Уну - гений. Работая в ОП в год покупает по 1 кавалирке, леваком в день имеет по 500 долл и это при 3!!! детях!
Низкий поклон да уважение! Респект!
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kivin
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:37
investorkiev написав:
Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.
Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
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airmax78
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:39
airmax78 написав: investorkiev написав:
Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.
Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
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MMM++
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:41
MMM++ написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.
Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
ОТП банк, вклад 24/7
Мы о какой валюте говорим?
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airmax78
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:41
MMM++ написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Ну это даже смешно - треха в месяц - это 36 куе в год. Даже при 10% годовых - это нужно 360 куе всего навсего.
Пятифан - это 60 куе, уже нужно чуть больше чем полляма.
Вон даже Уну уже практически пришел к этой цифре, вообще без всяких напрягов.
Та одного твоего пенхауза в Днепр-мост-сити и тоеты тундры, если их продать и нормально вложить - уже хватит на пятифан в месяц.
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
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10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:43
Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:43
trololo написав: MMM++ написав: airmax78 написав:
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
ОТП банк, вклад 24/7
10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют
10% в гривне мне начисляют по текущему депо в Авале. Нужно 10% в валюте КРЖН.
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airmax78
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:44
airmax78 написав: trololo написав: MMM++ написав:
[quote="4778216:airmax78"]
А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?
ОТП банк, вклад 24/7
10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют
10% в гривне мне начисляют по текущему депо в Авале. Нужно 10% в валюте КРЖН.[/quote] 10% в долларах мало, с учётом удешевления доллара.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:45
Оранжевый-хит сезона написав:
Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.
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старлинк будем юзать
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:45
Оранжевый-хит сезона написав:
Короче не будет у нас 5джи ближайшие два года. Из за Ахметова.
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Ну и ладно. Мне на 3г хорошо
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kivin
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