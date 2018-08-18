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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2131213221332134

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:46

  airmax78 написав:
  MMM++ написав:
  airmax78 написав:А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

Мы о какой валюте говорим?

О той что с лета крепчает, так сейчас выгоднее. А если нужен исключительно $ - то это не тут вкладываться надо, да и доставать помесячно не всегда получится
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:48

  trololo написав:
  MMM++ написав:
  airmax78 написав:А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

ОТП банк, вклад 24/7

10 в гривне даже инфляцию не факт что компенсируют

Вам $5K в месяц или инфляцию компенсировать?
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нбу понизил ставку -1 п.п.
15,5%
цель 8% до конца 20 го года.
Все идет по плану.

Кредитование будет под 14% в грн. Недвига в космос!
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:58

  MMM++ написав:Вам $5K в месяц или инфляцию компенсировать?


5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

В недвигу под аренду в эконом или среднем сегменте. 8-10% с аренды плюс спекулятивная составляющая - ракета уже включила двигатели и оторвалась от земли. Недавано ссылку приводили про рост цен. Исходите из того, что через 10 лет квартиры будут стоить как в Польше сейчас. Сколько это даст дополнительных процентов?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:39

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:А куда сейчас так вложиться, чтобы эти несчастные 10% годовых получать?

В недвигу под аренду в эконом или среднем сегменте. 8-10% с аренды плюс спекулятивная составляющая - ракета уже включила двигатели и оторвалась от земли. Недавано ссылку приводили про рост цен. Исходите из того, что через 10 лет квартиры будут стоить как в Польше сейчас. Сколько это даст дополнительных процентов?


Продам бизнес под ключ, доходность 9%, легко администрировать, подробности в личку )))
investorkiev
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