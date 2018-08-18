О той что с лета крепчает, так сейчас выгоднее. А если нужен исключительно $ - то это не тут вкладываться надо, да и доставать помесячно не всегда получится
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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:46
О той что с лета крепчает, так сейчас выгоднее. А если нужен исключительно $ - то это не тут вкладываться надо, да и доставать помесячно не всегда получится
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:48
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нбу понизил ставку -1 п.п.
15,5%
цель 8% до конца 20 го года.
Все идет по плану.
Кредитование будет под 14% в грн. Недвига в космос!
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:58
5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В недвигу под аренду в эконом или среднем сегменте. 8-10% с аренды плюс спекулятивная составляющая - ракета уже включила двигатели и оторвалась от земли. Недавано ссылку приводили про рост цен. Исходите из того, что через 10 лет квартиры будут стоить как в Польше сейчас. Сколько это даст дополнительных процентов?
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