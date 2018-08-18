О той что с лета крепчает, так сейчас выгоднее. А если нужен исключительно $ - то это не тут вкладываться надо, да и доставать помесячно не всегда получится
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:46
О той что с лета крепчает, так сейчас выгоднее. А если нужен исключительно $ - то это не тут вкладываться надо, да и доставать помесячно не всегда получится
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:48
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нбу понизил ставку -1 п.п.
15,5%
цель 8% до конца 20 го года.
Все идет по плану.
Кредитование будет под 14% в грн. Недвига в космос!
Додано: Чет 24 жов, 2019 14:58
5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В недвигу под аренду в эконом или среднем сегменте. 8-10% с аренды плюс спекулятивная составляющая - ракета уже включила двигатели и оторвалась от земли. Недавано ссылку приводили про рост цен. Исходите из того, что через 10 лет квартиры будут стоить как в Польше сейчас. Сколько это даст дополнительных процентов?
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:39
Продам бизнес под ключ, доходность 9%, легко администрировать, подробности в личку )))
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ага. раньше было 20+%, что означало удвоение цены квартиры лет за 5-6, теперь 14, что удваивает цену квартиры "всего " за 7-8 лет....
За счёт каких дураков-в космос? Дураков в банке или дураков-лендлордов?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:45
вижу, тебе бессмысленно обяснять. ты все равно не поймешь
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:24
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кредитование под 12% годовых в 2007 году унесло КРЖН в небеса!
"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."
Ракета на старте! Ключ в зажигании! Скафандры одели? Ремнями пристегнулись?
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