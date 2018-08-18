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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2132213321342135

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Вы представляете, какую надо иметь зарплату, чтоб выплачивать кредит за недвигу и 14% годовых?

Вопрос не имеет смысла без указания размера кредита - который зависит от цены недвиги
А за какую-нибудь эконом-панельку, 1к или 2к - не так и много. Меньше, чем за аренду такой же квартиры
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:44

Зе-іпотека під 12% річних - це реальність!-а чи буде вигідно

.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:48

  Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!


Однозначно нужно брать сейчас!
Когда запустится ипотека - в следущем году - цены будут взлетать на ракете каждый день, каждую неделю.

В 2007 цена могла вырости за те 2 недели, пока ты получал согласование по ипотеке в банке и готовил документы.
investorkiev
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