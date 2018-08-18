Вопрос не имеет смысла без указания размера кредита - который зависит от цены недвиги
А за какую-нибудь эконом-панельку, 1к или 2к - не так и много. Меньше, чем за аренду такой же квартиры
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:44
Зе-іпотека під 12% річних - це реальність!-а чи буде вигідно
.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:48
Однозначно нужно брать сейчас!
Когда запустится ипотека - в следущем году - цены будут взлетать на ракете каждый день, каждую неделю.
В 2007 цена могла вырости за те 2 недели, пока ты получал согласование по ипотеке в банке и готовил документы.
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