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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2133213421352136>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Вы представляете, какую надо иметь зарплату, чтоб выплачивать кредит за недвигу и 14% годовых?

Вопрос не имеет смысла без указания размера кредита - который зависит от цены недвиги
А за какую-нибудь эконом-панельку, 1к или 2к - не так и много. Меньше, чем за аренду такой же квартиры
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:44

Зе-іпотека під 12% річних - це реальність!-а чи буде вигідно

.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:48

  Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!


Однозначно нужно брать сейчас!
Когда запустится ипотека - в следущем году - цены будут взлетать на ракете каждый день, каждую неделю.

В 2007 цена могла вырости за те 2 недели, пока ты получал согласование по ипотеке в банке и готовил документы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:21

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!


Однозначно нужно брать сейчас!
Когда запустится ипотека - в следущем году - цены будут взлетать на ракете каждый день, каждую неделю.

В 2007 цена могла вырости за те 2 недели, пока ты получал согласование по ипотеке в банке и готовил документы.

От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
Може тобі ще щось показати? Інструкцію до касового апарату будеш читати?


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:42

  барабашов написав:
  LordEmerald написав:
  kivin написав:глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать. :)

А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан?

Если быть умным, не туристом, то затраты можно сократить в 2-3 раза от того что вы написали
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:44

  ihorkyiv написав:От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.


Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.

Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:58

  investorkiev написав:Кредитование под 12% годовых в 2007 году унесло КРЖН в небеса!



"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."

https://delo.ua/business/v-ukraine-podo ... at-359507/

Ракета на старте! Ключ в зажигании! Скафандры одели? Ремнями пристегнулись?

Смог над Киевом - это ракета прогревала двигатели?
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:25

  барабашов написав:
  LordEmerald написав:
  kivin написав:глядя на карту с пробками понимаю как хорошо работать и жить в центре
15 минут - на работе
15 минут - дома.

Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать. :)

А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан?

К сожалению мне не позволяет, я не могу себе позволить не работать, во-первых потому что недостаточно пассивного дохода для моих хотелок, во-вторых потому что я в отличие от investorkiev не умею инвестировать под 10% в год, да еще быть при этом на 100% уверенным в будущем своих инвестиций(в Украине то!!!), ведь бросив работу, к ней сложно будет вернуться, ничего не стоит на месте, и в-третьих, а что я собственно делать буду? Я конечно мечтаю ничего не делать, но не смогу)
Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.
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