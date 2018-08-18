Додано: Чет 24 жов, 2019 17:44

ihorkyiv написав: От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів. От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.

Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.