Вопрос не имеет смысла без указания размера кредита - который зависит от цены недвиги
А за какую-нибудь эконом-панельку, 1к или 2к - не так и много. Меньше, чем за аренду такой же квартиры
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:44
Зе-іпотека під 12% річних - це реальність!-а чи буде вигідно
.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:48
Однозначно нужно брать сейчас!
Когда запустится ипотека - в следущем году - цены будут взлетать на ракете каждый день, каждую неделю.
В 2007 цена могла вырости за те 2 недели, пока ты получал согласование по ипотеке в банке и готовил документы.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:21
От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Може тобі ще щось показати? Інструкцію до касового апарату будеш читати?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:42
Если быть умным, не туристом, то затраты можно сократить в 2-3 раза от того что вы написали
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:44
Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.
Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.
Додано: Чет 24 жов, 2019 17:58
Смог над Киевом - это ракета прогревала двигатели?
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:25
К сожалению мне не позволяет, я не могу себе позволить не работать, во-первых потому что недостаточно пассивного дохода для моих хотелок, во-вторых потому что я в отличие от investorkiev не умею инвестировать под 10% в год, да еще быть при этом на 100% уверенным в будущем своих инвестиций(в Украине то!!!), ведь бросив работу, к ней сложно будет вернуться, ничего не стоит на месте, и в-третьих, а что я собственно делать буду? Я конечно мечтаю ничего не делать, но не смогу)
Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.
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