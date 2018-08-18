RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2133213421352136

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищи, будьте скромнее, пожалуйста. У многих ваших сограждан месячный годовой пассивный доход, о котором вы мечтаете - это годовой активный доход.
airmax78
 
Повідомлень: 32217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 821 раз.
Подякували: 3726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:31

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.


Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.

Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.

Подлое время. Вахкханалия жадности и идиотизма. Надеюсь оно никогда не повторится.
airmax78
 
Повідомлень: 32217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 821 раз.
Подякували: 3726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:32

  airmax78 написав:Товарищи, будьте скромнее, пожалуйста. У многих ваших сограждан месячный годовой пассивный доход, о котором вы мечтаете - это годовой активный доход.

Ну мы же на форуме инвесторов, где ж еще мечтать? Тем более это не мечты, а цели :)
LordEmerald
 
Повідомлень: 45
З нами з: 02.05.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:33

  investorkiev написав:Кредитование под 12% годовых в 2007 году унесло КРЖН в небеса!



"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."

https://delo.ua/business/v-ukraine-podo ... at-359507/

Ракета на старте! Ключ в зажигании! Скафандры одели? Ремнями пристегнулись?

Узбагойтесь! Окислитель NO2 не подвезли , расходимся. :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 23.05.14
Подякував: 474 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2133213421352136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1667, 1668, 1669
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16689 2633951
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 17:57
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184270
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15484)
24.10.2019 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.