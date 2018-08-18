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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2134213521362137>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищи, будьте скромнее, пожалуйста. У многих ваших сограждан месячный годовой пассивный доход, о котором вы мечтаете - это годовой активный доход.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:31

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.


Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.

Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.

Подлое время. Вахкханалия жадности и идиотизма. Надеюсь оно никогда не повторится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:32

  airmax78 написав:Товарищи, будьте скромнее, пожалуйста. У многих ваших сограждан месячный годовой пассивный доход, о котором вы мечтаете - это годовой активный доход.

Ну мы же на форуме инвесторов, где ж еще мечтать? Тем более это не мечты, а цели :)
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:33

  investorkiev написав:Кредитование под 12% годовых в 2007 году унесло КРЖН в небеса!



"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."

https://delo.ua/business/v-ukraine-podo ... at-359507/

Ракета на старте! Ключ в зажигании! Скафандры одели? Ремнями пристегнулись?

Узбагойтесь! Окислитель NO2 не подвезли , расходимся. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:53

  LordEmerald написав:
  барабашов написав:
  LordEmerald написав:Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать. :)

А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан?

К сожалению мне не позволяет, я не могу себе позволить не работать, во-первых потому что недостаточно пассивного дохода для моих хотелок, во-вторых потому что я в отличие от investorkiev не умею инвестировать под 10% в год, да еще быть при этом на 100% уверенным в будущем своих инвестиций(в Украине то!!!), ведь бросив работу, к ней сложно будет вернуться, ничего не стоит на месте, и в-третьих, а что я собственно делать буду? Я конечно мечтаю ничего не делать, но не смогу)
Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.



Какие нафиг 10%????
Инвестирование под 10% в Украине - это убытки, я даже не рассматриваю.

Минимум с которого нужно смотреть - это 15% годовых. При таких доходностях есть шанс вырвать свое и даже подзаработать, в промежутке между черными лебедями.

Вот этим вы и можете заниматься, а не ничегонеделанием - быть в постоянном поиске обьектов с 15% годовых и выше.

Зы: ваш миллион под 8% - это всего навсего 6.600$/мес. Достаточно для жизни в Киеве, но в каком-нибудь Лихтенштейне не разгуляешься...

Хотя подозреваю что в Турции на эти деньги можно жировать
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:09

  remark написав:Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?


не знаток

сходу вижу вот такие риски:
1) заёмщик подаёт иск на банк о неправомерных действиях банка (как вариант - не соблюдении банком договора или процедуры, или о том, что в процессе продажи через торги банком был нарушено законодательство)
2) третья сторона подаёт иск на торговую площадку, о том, что торги прошли с нарушением процедуры или законодательства)

если вдруг в по итогу будет принято постановление о возврате квартиры - то она вернётся к заёмщику. Насколько я понимаю - надо выждать 3 (?) года (срок возможной подачи искового заявления) с момента реализации с торгов и убедиться что нет судебных дел по этой квартире
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:14

... тут хтось вміє/може додати 2+2??????!

  Первый написав:
Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
Може тобі ще щось показати? Інструкцію до касового апарату будеш читати?


Всім процвітання!

...капець!
- написав тут одне повідомлення-питання і то щось "не так"?

- що я не так запитав?
... можна ж просто відповісти так/ні, а вже тоді свої" умозаключєнія"! :mrgreen:

... і звертаюсь до ВСІХ!
- от, Інвесторкиїв - розгорнуто написав.... - а решта, де?
- якщо лінки брати калькулятора, то хоч "навскид" прикиньте і напишіть: правий я в цьому питанні, чи ні?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:14

baraka
Благодарю за ответ!
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:26

investorkiev
Ну вот я тут у вас и учусь :wink:
Лихтенштейн, я уже писал, мне и нафиг не нужен. Дыра дырой ,я даже на княжеский замок не позарился бы, ну разве что продать его. А для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги. Но у каждого свои аппетиты, тут я спорить не буду.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне вообще атмосфера "теплых ламповых хрущиков" нравится. И курение на лестничной площадке тоже.Зображення

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Оранжевый-хит сезона
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