LordEmerald написав:

барабашов написав: LordEmerald написав: Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать. Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать.

А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан? А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан?

К сожалению мне не позволяет, я не могу себе позволить не работать, во-первых потому что недостаточно пассивного дохода для моих хотелок, во-вторых потому что я в отличие от investorkiev не умею инвестировать под 10% в год, да еще быть при этом на 100% уверенным в будущем своих инвестиций(в Украине то!!!), ведь бросив работу, к ней сложно будет вернуться, ничего не стоит на месте, и в-третьих, а что я собственно делать буду? Я конечно мечтаю ничего не делать, но не смогу)Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.