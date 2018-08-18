Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.
Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.
Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.
Подлое время. Вахкханалия жадности и идиотизма. Надеюсь оно никогда не повторится.
LordEmerald написав:Глядя на карту с пробками понимаю как хорошо жить в нормальном городе на Средиземном море и не работать.
А какой капитал в обороте у вас что позволяет всё отдать на управление наёмникам на хорошем окладе и самому жить минимум на трёху в месяц, а то и пятифан?
К сожалению мне не позволяет, я не могу себе позволить не работать, во-первых потому что недостаточно пассивного дохода для моих хотелок, во-вторых потому что я в отличие от investorkiev не умею инвестировать под 10% в год, да еще быть при этом на 100% уверенным в будущем своих инвестиций(в Украине то!!!), ведь бросив работу, к ней сложно будет вернуться, ничего не стоит на месте, и в-третьих, а что я собственно делать буду? Я конечно мечтаю ничего не делать, но не смогу) Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.
Какие нафиг 10%???? Инвестирование под 10% в Украине - это убытки, я даже не рассматриваю.
Минимум с которого нужно смотреть - это 15% годовых. При таких доходностях есть шанс вырвать свое и даже подзаработать, в промежутке между черными лебедями.
Вот этим вы и можете заниматься, а не ничегонеделанием - быть в постоянном поиске обьектов с 15% годовых и выше.
Зы: ваш миллион под 8% - это всего навсего 6.600$/мес. Достаточно для жизни в Киеве, но в каком-нибудь Лихтенштейне не разгуляешься...
Хотя подозреваю что в Турции на эти деньги можно жировать
remark написав:Вопрос к знатокам: Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?
не знаток
сходу вижу вот такие риски: 1) заёмщик подаёт иск на банк о неправомерных действиях банка (как вариант - не соблюдении банком договора или процедуры, или о том, что в процессе продажи через торги банком был нарушено законодательство) 2) третья сторона подаёт иск на торговую площадку, о том, что торги прошли с нарушением процедуры или законодательства)
если вдруг в по итогу будет принято постановление о возврате квартиры - то она вернётся к заёмщику. Насколько я понимаю - надо выждать 3 (?) года (срок возможной подачи искового заявления) с момента реализации с торгов и убедиться что нет судебных дел по этой квартире
Долярчик написав:.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) - бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь? - якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода? Дякую!
Може тобі ще щось показати? Інструкцію до касового апарату будеш читати?
Всім процвітання!
...капець! - написав тут одне повідомлення-питання і то щось "не так"?
- що я не так запитав? ... можна ж просто відповісти так/ні, а вже тоді свої" умозаключєнія"!
... і звертаюсь до ВСІХ! - от, Інвесторкиїв - розгорнуто написав.... - а решта, де? - якщо лінки брати калькулятора, то хоч "навскид" прикиньте і напишіть: правий я в цьому питанні, чи ні?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
investorkiev Ну вот я тут у вас и учусь Лихтенштейн, я уже писал, мне и нафиг не нужен. Дыра дырой ,я даже на княжеский замок не позарился бы, ну разве что продать его. А для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги. Но у каждого свои аппетиты, тут я спорить не буду.