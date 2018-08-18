У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:49
У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:52
Макс после поездки в РФ изменился... столо им запретить такое курение, и он тут же против...
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58
А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!
Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59
Да мне не жалко - пусть курит. Но почему я на это должен смотреть? У меня уже протрузии в шейном отделе из-за ее курения начали появляться.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:08
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:10
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