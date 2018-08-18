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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21352136213721382139>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:49

  Оранжевый-хит сезона написав:А мне вообще атмосфера "теплых ламповых хрущиков" нравится. И курение на лестничной площадке тоже.

У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А мне вообще атмосфера "теплых ламповых хрущиков" нравится. И курение на лестничной площадке тоже.

У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.

Макс после поездки в РФ изменился... столо им запретить такое курение, и он тут же против... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58

  LordEmerald написав: для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги.


А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!
Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А мне вообще атмосфера "теплых ламповых хрущиков" нравится. И курение на лестничной площадке тоже.

У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.

Макс после поездки в РФ изменился... столо им запретить такое курение, и он тут же против... :mrgreen:

Да мне не жалко - пусть курит. Но почему я на это должен смотреть? У меня уже протрузии в шейном отделе из-за ее курения начали появляться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:08

  airmax78 написав:Да мне не жалко - пусть курит. Но почему я на это должен смотреть? У меня уже протрузии в шейном отделе из-за ее курения начали появляться.


Так вдуй её. Попустит. А то как позорный онанист, в щелку заглядываешь, страдаешь.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:10

  airmax78 написав:Да мне не жалко - пусть курит. Но почему я на это должен смотреть? У меня уже протрузии в шейном отделе из-за ее курения начали появляться.

у меня в апартаментах есть дома(не просто апарты) для курящих и не курящих. вот это демократия. а вот в Европке и РФ такого нет. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:19

  Libo написав:
  LordEmerald написав: для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги.


А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!
Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол. :lol:

А что ее представлять, жизнь как жизнь. Я знаю что такое жизнь и на большие суммы и там и там. Правда не на пасивный доход, приходится вкалывать. В Украине конечно есть свои преимущества, прежде всего в финансовом плане, но бардак знаете ли бесит, даже не на улицах, это дело поправимое, в головах. Вот эти вот парканутые на тротуарах, полное неуважение друг к другу и быковство. Страна для быков и понтов, а я не бык и понты мне не нужны.
И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Вы представляете, какую надо иметь зарплату, чтоб выплачивать кредит за недвигу и 14% годовых?

Не забывайте, что при инфляции в 8-10%, 14% годовых выглядят не так страшно.

Берем однушку стоимстью 1,25 млн. Человек ее снимает за 10 тыс и одновременно копит. Накопил 30% на начальный взнос. Или наследство, или в Польше заработал. Взял 875 тыс в кредит на 30 лет. Ежемесячный платеж при аннуитете 10367,63. Столько же, сколько платит за аренду, но эту сумму уже никто не повысит, в гривнах цена недвижимости не упадет, при снижении ставки всегда можно перекредитоваться. Через 30 лет кваритра будет принадлежать ему.
https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... /0/0/0/0/0
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25

  LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

C 2018го года так точно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?

Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации.
Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.
Vlad442
 
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