Додано: Чет 24 жов, 2019 20:19

Libo написав: LordEmerald написав: для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги. для жизни в любой средиземноморской стране 6600$ мне вполне достаточно, даже без своей недвиги.



А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!

Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол. А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол.

А что ее представлять, жизнь как жизнь. Я знаю что такое жизнь и на большие суммы и там и там. Правда не на пасивный доход, приходится вкалывать. В Украине конечно есть свои преимущества, прежде всего в финансовом плане, но бардак знаете ли бесит, даже не на улицах, это дело поправимое, в головах. Вот эти вот парканутые на тротуарах, полное неуважение друг к другу и быковство. Страна для быков и понтов, а я не бык и понты мне не нужны.И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.