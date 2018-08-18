У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:49
У меня на Багговутовской вот такая же соседка. Сколько уже с ней всем подъездом боремся. Выйдет полуголая и курит на лестничной клетке, а мы должны по несколько раз в день на это смотреть в глазок дверной.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:52
Макс после поездки в РФ изменился... столо им запретить такое курение, и он тут же против...
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58
А теперь представь себе на секундочку жить в Украине на эти же 6600$ в месяц!
Коммунизм. Я тут так пожил последние пару лет. Рай. Нах это средиземноморье сдалось? Приспичило, сел на самолет и там. Накупался, нагулялся, натрудил печень и в Киев, на Подол.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59
Да мне не жалко - пусть курит. Но почему я на это должен смотреть? У меня уже протрузии в шейном отделе из-за ее курения начали появляться.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:08
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:10
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:19
А что ее представлять, жизнь как жизнь. Я знаю что такое жизнь и на большие суммы и там и там. Правда не на пасивный доход, приходится вкалывать. В Украине конечно есть свои преимущества, прежде всего в финансовом плане, но бардак знаете ли бесит, даже не на улицах, это дело поправимое, в головах. Вот эти вот парканутые на тротуарах, полное неуважение друг к другу и быковство. Страна для быков и понтов, а я не бык и понты мне не нужны.
И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не забывайте, что при инфляции в 8-10%, 14% годовых выглядят не так страшно.
Берем однушку стоимстью 1,25 млн. Человек ее снимает за 10 тыс и одновременно копит. Накопил 30% на начальный взнос. Или наследство, или в Польше заработал. Взял 875 тыс в кредит на 30 лет. Ежемесячный платеж при аннуитете 10367,63. Столько же, сколько платит за аренду, но эту сумму уже никто не повысит, в гривнах цена недвижимости не упадет, при снижении ставки всегда можно перекредитоваться. Через 30 лет кваритра будет принадлежать ему.
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации.
Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.
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