Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Вопрос к знатокам: Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?
Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации. Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.
если цена хотя-бы -20% или -30% от рынка, то можно брать. Торги не так просто оспорить, к тому же можно прописать несовершеннолетних детей, самому заложить квартиру (хотябы и родственнику), вобщем побороться, но нужно понимать зачем берешь на себя эти риски.
investorkiev написав:Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет.
Я вспоминаю это время совершенно по-другому. Кредиты и вакханалия потребительства перетрусили всю социальную лестницу. Стерли грани. По крайней мере внешне. Я никогда, до Аркады, не брал никаких кредитов и внезапно ментально (человек оценивает себя по окружающим) из обеспеченного человека превратился в бедного. Все вокруг стали ездить на лучших машинах, покупать более дорогие квартиры/телевизоры/телефоны.
remark написав:Вопрос к знатокам: Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?
Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации. Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.
если цена хотя-бы -20% или -30% от рынка, то можно брать. Торги не так просто оспорить, к тому же можно прописать несовершеннолетних детей, самому заложить квартиру (хотябы и родственнику), вобщем побороться, но нужно понимать зачем берешь на себя эти риски.
LordEmerald написав:Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.
А если посчитать аннуитет наоборот? Тратить не только пассивный доход, а и основной капитал?
Слабым звеном в этих расчетах является цифра 8% годовых. Сейчас 8 после налогов, а через 5 лет за счастье может быть 3% до налогов. Вспомните, что произошло с валютными депозитами? Где в Европе вы можете пристроить деньги под 8%? У нас такие высокие ставки будут не вечно.
LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.
Определяемся с понятиями. Тебе дают $6600 в месяц и предлагают выбрать страну для проживания. В Украине у тебя все есть, квартира, дача, машина, мебель и все пр. За рубежом у тебя ничего нет. На эти 6600 все придется наживать. Где тебе будет краше и милее жить? Не знаю где жил ты, но по Америке могу сказать, что $6600 с нуля - это жалкое существование. Да, многие из наших там так живут. Вам шлют фотки из роскоши и пишут, что не вернутся из єтого рая, а между собой говорят, что страдают тут ради детей ... А есть и такие кому некуда возвращаться и на билет даже нет ...
hxbbgaf написав:Вы представляете, какую надо иметь зарплату, чтоб выплачивать кредит за недвигу и 14% годовых?
Не забывайте, что при инфляции в 8-10%, 14% годовых выглядят не так страшно.
Берем однушку стоимстью 1,25 млн. Человек ее снимает за 10 тыс и одновременно копит. Накопил 30% на начальный взнос. Или наследство, или в Польше заработал. Взял 875 тыс в кредит на 30 лет. Ежемесячный платеж при аннуитете 10367,63. Столько же, сколько платит за аренду, но эту сумму уже никто не повысит, в гривнах цена недвижимости не упадет, при снижении ставки всегда можно перекредитоваться. Через 30 лет кваритра будет принадлежать ему. https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... /0/0/0/0/0
Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.
LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.
Определяемся с понятиями. Тебе дают $6600 в месяц и предлагают выбрать страну для проживания. В Украине у тебя все есть, квартира, дача, машина, мебель и все пр. За рубежом у тебя ничего нет. На эти 6600 все придется наживать. Где тебе будет краше и милее жить? Не знаю где жил ты, но по Америке могу сказать, что $6600 с нуля - это жалкое существование. Да, многие из наших там так живут. Вам шлют фотки из роскоши и пишут, что не вернутся из єтого рая, а между собой говорят, что страдают тут ради детей ... А есть и такие кому некуда возвращаться и на билет даже нет ...
Так вы не равняйте Штаты и ЕС, 6000 Евро в средиземноморских странах получают немногие. СоциализЪм. Квартира, дача, а следовательно и мебель на паркуа? Машина да, ну 20ка, в Италии, Испании, Греции и за 10ку ездят, не влом...
Востаннє редагувалось LordEmerald в Чет 24 жов, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.