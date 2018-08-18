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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2136213721382139>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:28

  airmax78 написав:
  LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

C 2018го года так точно.

но в Украине однозначно самки более доступные для спаривания.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:33

  Vlad442 написав:
  remark написав:Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?

Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации.
Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.


если цена хотя-бы -20% или -30% от рынка, то можно брать. Торги не так просто оспорить, к тому же можно прописать несовершеннолетних детей, самому заложить квартиру (хотябы и родственнику), вобщем побороться, но нужно понимать зачем берешь на себя эти риски.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет.

Я вспоминаю это время совершенно по-другому. Кредиты и вакханалия потребительства перетрусили всю социальную лестницу. Стерли грани. По крайней мере внешне. Я никогда, до Аркады, не брал никаких кредитов и внезапно ментально (человек оценивает себя по окружающим) из обеспеченного человека превратился в бедного. Все вокруг стали ездить на лучших машинах, покупать более дорогие квартиры/телевизоры/телефоны.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:36

  investorkiev написав:но в Украине однозначно самки более доступные для спаривания.

это такая самореклама?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 24 жов, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:42

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  remark написав:Вопрос к знатокам:
Квартира была в ипотеке, заемщик не справился с выплатой и банк продал квартиру как залоговое имущество на торгах физическому лицу, сейчас это лицо спустя три месяца с момента покупки продает квартиру, какие риски у нового покупателя, что надо проверить или не связываться с такими вариантами?

Не связываться, если человек со стороны. Если решили связываться, то нужно смотреть на заемщика. Если сейчас это спившийся алкаш, это одно. Если предприниматель/юрист, другое. Нужно знать его отношение к этой ситуации.
Основной риск в том, что он признает отчуждение квартиры незаконным, зацепившись за что-то, о чем вы пока не знаете, что приведет к никчемности всех последующих сделок.


если цена хотя-бы -20% или -30% от рынка, то можно брать. Торги не так просто оспорить, к тому же можно прописать несовершеннолетних детей, самому заложить квартиру (хотябы и родственнику), вобщем побороться, но нужно понимать зачем берешь на себя эти риски.

Это все может ооооочень плохо закончиться. Смотрим фильму на эту тему:
https://rezka.ag/films/drama/4965-dom-i ... -2003.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  LordEmerald написав:Тут пишут про 2-3 тыс. пассивного дохода на Средиземном море, - маловато будет. В общем мне бы хватило миллиончика под 8%. Не олигарх конечно, но вполне уже можно жить не напрягаясь.

А если посчитать аннуитет наоборот? Тратить не только пассивный доход, а и основной капитал?

Слабым звеном в этих расчетах является цифра 8% годовых. Сейчас 8 после налогов, а через 5 лет за счастье может быть 3% до налогов. Вспомните, что произошло с валютными депозитами? Где в Европе вы можете пристроить деньги под 8%? У нас такие высокие ставки будут не вечно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:49

  LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

Определяемся с понятиями.
Тебе дают $6600 в месяц и предлагают выбрать страну для проживания.
В Украине у тебя все есть, квартира, дача, машина, мебель и все пр.
За рубежом у тебя ничего нет. На эти 6600 все придется наживать.
Где тебе будет краше и милее жить? :roll:
Не знаю где жил ты, но по Америке могу сказать, что $6600 с нуля - это жалкое существование. :?
Да, многие из наших там так живут. Вам шлют фотки из роскоши и пишут, что не вернутся из єтого рая, а между собой говорят, что страдают тут ради детей ... А есть и такие кому некуда возвращаться и на билет даже нет ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:54

  Vlad442 написав:
  hxbbgaf написав:Вы представляете, какую надо иметь зарплату, чтоб выплачивать кредит за недвигу и 14% годовых?

Не забывайте, что при инфляции в 8-10%, 14% годовых выглядят не так страшно.

Берем однушку стоимстью 1,25 млн. Человек ее снимает за 10 тыс и одновременно копит. Накопил 30% на начальный взнос. Или наследство, или в Польше заработал. Взял 875 тыс в кредит на 30 лет. Ежемесячный платеж при аннуитете 10367,63. Столько же, сколько платит за аренду, но эту сумму уже никто не повысит, в гривнах цена недвижимости не упадет, при снижении ставки всегда можно перекредитоваться. Через 30 лет кваритра будет принадлежать ему.
https://www.prostobank.ua/servisy/kalku ... /0/0/0/0/0


Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:01

  Libo написав:
  LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

Определяемся с понятиями.
Тебе дают $6600 в месяц и предлагают выбрать страну для проживания.
В Украине у тебя все есть, квартира, дача, машина, мебель и все пр.
За рубежом у тебя ничего нет. На эти 6600 все придется наживать.
Где тебе будет краше и милее жить? :roll:
Не знаю где жил ты, но по Америке могу сказать, что $6600 с нуля - это жалкое существование. :?
Да, многие из наших там так живут. Вам шлют фотки из роскоши и пишут, что не вернутся из єтого рая, а между собой говорят, что страдают тут ради детей ... А есть и такие кому некуда возвращаться и на билет даже нет ... :lol:

Так вы не равняйте Штаты и ЕС, 6000 Евро в средиземноморских странах получают немногие. СоциализЪм.
Квартира, дача, а следовательно и мебель на паркуа? Машина да, ну 20ка, в Италии, Испании, Греции и за 10ку ездят, не влом...
Востаннє редагувалось LordEmerald в Чет 24 жов, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:03

Всем благодарен за советы!
Востаннє редагувалось remark в Чет 24 жов, 2019 21:07, всього редагувалось 2 разів.
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