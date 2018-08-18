Додано: Чет 24 жов, 2019 20:49

LordEmerald написав: И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс. И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

Определяемся с понятиями.Тебе дают $6600 в месяц и предлагают выбрать страну для проживания.В Украине у тебя все есть, квартира, дача, машина, мебель и все пр.За рубежом у тебя ничего нет. На эти 6600 все придется наживать.Где тебе будет краше и милее жить?Не знаю где жил ты, но по Америке могу сказать, что $6600 с нуля - это жалкое существование.Да, многие из наших там так живут. Вам шлют фотки из роскоши и пишут, что не вернутся из єтого рая, а между собой говорят, что страдают тут ради детей ... А есть и такие кому некуда возвращаться и на билет даже нет ...