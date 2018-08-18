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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2136213721382139

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:04

  artlife написав:
Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.


Это так в идеале.
А в реале не все умеют копить, не у всех есть выдержка и терпение. А самое главное - можно потерять накопленное или в силу инфляции у тебя получается эффект отдаляющей мишени. Ты вроде месяц копил, но к цели не приблизился и может даже наоборот от нее отдалился. Кредит же дает тебе квартиру и фиксированный размер обязательств. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.

Теоретически это кажется более выгодным, но... Сейчас вы платите лендлорду условные 10% годовых минус 2% амортизации дома и мебели/техники. За кредит будете платить 14%-8% инфляция. При этом мы понимаем, что за 30 лет в гривне вырастут что арендная плата, что цены на квартиры, что накопления.
Чтобы защитить себя от обесценивания, должны активно работать, а не лежать зеленым матрасом, что подразумевает риск. Скачок доллара, введение временной администрации и прочее.
Таким образом сейчас брать готовое под 14% выгодно. Мы понимаем, что курс вечно не будет 25. Под 20% нет. Поэтому ипотеки почти нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:10

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.


Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.

Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.

Подлое время. Вахкханалия жадности и идиотизма. Надеюсь оно никогда не повторится.

дДа, времена были неадекватные. Помню, на практике в тьмутаракани зачем-то надо было указать, чем владеешь, когда мы сказали, что у нас по 1/3 или 1/4 родительской квартиры в Киеве (у кого как), на нас смотрели как на каких-то богачей. Но не стоит забывать, что тогда не было войны и иностранные инвесторы вляпали сюда ярдов 100 баксов за несколько лет и потом влетели.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:12

  trololo написав:
  MMM++ написав:Вам $5K в месяц или инфляцию компенсировать?


5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты

А в конце, чтоб наследников прокинуть, ибо нех на чужой вершок разевать роток, всё продать и устроить феерверк жизни. Ванну из кристал, сигары подкуривать со 100 дол купюры, купить бентайгу и разъе@ашить её. Так как в круиз можно и с пятёрки сгонять. В Украине, а так же в большинстве стран югозападной европы, на пятёрку можно жить ну очень достойно (я подозреваю)
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:19

  Долярчик написав:[quote=
... і звертаюсь до ВСІХ!
- от, Інвесторкиїв - розгорнуто написав.... - а решта, де?
- якщо лінки брати калькулятора, то хоч "навскид" прикиньте і напишіть: правий я в цьому питанні, чи ні?!

Выучишь инструкцию тогда ответим.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:34

  airmax78 написав:
  LordEmerald написав:И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.

C 2018го года так точно.

Да все дешевле у нас
главное оружие рашистов - ложь
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