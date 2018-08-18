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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2019 21:04
artlife написав:
Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.
Это так в идеале.
А в реале не все умеют копить, не у всех есть выдержка и терпение. А самое главное - можно потерять накопленное или в силу инфляции у тебя получается эффект отдаляющей мишени. Ты вроде месяц копил, но к цели не приблизился и может даже наоборот от нее отдалился. Кредит же дает тебе квартиру и фиксированный размер обязательств.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:07
artlife написав:
Лучше жить в аренде за 10 тыс в месяц и копить, чем 30 лет в кредите по 10 тыс в месяц.
Теоретически это кажется более выгодным, но... Сейчас вы платите лендлорду условные 10% годовых минус 2% амортизации дома и мебели/техники. За кредит будете платить 14%-8% инфляция. При этом мы понимаем, что за 30 лет в гривне вырастут что арендная плата, что цены на квартиры, что накопления.
Чтобы защитить себя от обесценивания, должны активно работать, а не лежать зеленым матрасом, что подразумевает риск. Скачок доллара, введение временной администрации и прочее.
Таким образом сейчас брать готовое под 14% выгодно. Мы понимаем, что курс вечно не будет 25. Под 20% нет. Поэтому ипотеки почти нет.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:10
airmax78 написав: investorkiev написав: ihorkyiv написав:
От вмієте ви розворушити спогади. У 2007-му 1-кім. хрущ на Лук"янівці здавав за 700 дол., а у серпні 2008-го - уже за 1050 дол. Золоті були часи !! А нині - ностальгічні сльози над нещасними чотирма купюрами франклінів.
Да, я постоянно вспоминаю те годы. Всеми силами, всеми мечтами я бы хотел повторения тех лет сейчас. Когда люди четко делились на 2 категории: у кого есть недвижимость и у кого ее нет. И перелезть через этот высокий забор с колючей проволокой можно было лишь с помощью ипотеки на 15-20 лет. Подписание кредитного договора было более важным праздником, чем свадьба. Человек понимал: все хорошо, жизнь удалась, для себя он зафиксировал стоимость квадратных метров в столице. Дальше уже дело техники- требовать индексацию зарплаты и отщипывать кусок ее на платеж банку. Каких-то 3-4 года, и вот санузел уже полностью выплачен, приступаем к выплатам за кухню.
Надеюсь, ракета в следующем году вынесет нас на похожую околоземную орбиту.
Подлое время. Вахкханалия жадности и идиотизма. Надеюсь оно никогда не повторится.
дДа, времена были неадекватные. Помню, на практике в тьмутаракани зачем-то надо было указать, чем владеешь, когда мы сказали, что у нас по 1/3 или 1/4 родительской квартиры в Киеве (у кого как), на нас смотрели как на каких-то богачей. Но не стоит забывать, что тогда не было войны и иностранные инвесторы вляпали сюда ярдов 100 баксов за несколько лет и потом влетели.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:12
trololo написав: MMM++ написав:
Вам $5K в месяц или инфляцию компенсировать?
5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты
А в конце, чтоб наследников прокинуть, ибо нех на чужой вершок разевать роток, всё продать и устроить феерверк жизни. Ванну из кристал, сигары подкуривать со 100 дол купюры, купить бентайгу и разъе@ашить её. Так как в круиз можно и с пятёрки сгонять. В Украине, а так же в большинстве стран югозападной европы, на пятёрку можно жить ну очень достойно (я подозреваю)
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:19
Долярчик написав:
[quote=
... і звертаюсь до ВСІХ!
- от, Інвесторкиїв - розгорнуто написав.... - а решта, де?
- якщо лінки брати калькулятора, то хоч "навскид" прикиньте і напишіть: правий я в цьому питанні, чи ні?!
Выучишь инструкцию тогда ответим.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:34
airmax78 написав: LordEmerald написав:
И да, по расходам Украина уже давно Европа. Тут нифига не дешевле. Просто налоги меньше, а это серьезный плюс.
C 2018го года так точно.
Да все дешевле у нас
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 24 жов, 2019 21:46
hume написав:
А в конце, чтоб наследников прокинуть
trololo написав: MMM++ написав:
Вам $5K в месяц или инфляцию компенсировать?
5к + не профукивать нажитое. иначе то же самое, что самому брать каждый месяц 5к с котлеты
, ибо нех на чужой вершок разевать роток, всё продать и устроить феерверк жизни
. Ванну из кристал, сигары подкуривать со 100 дол купюры, купить бентайгу и разъе@ашить её. Так как в круиз можно и с пятёрки сгонять. В Украине, а так же в большинстве стран югозападной европы, на пятёрку можно жить ну очень достойно (я подозреваю)
А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:00
trololo написав:
Да все дешевле у нас
разве что какие-то группы товаров или услуг.
при том, что качество у нас, как правило, - гвно.
лекарства, которые не лечат или бензин, который не везёт.
примеров - масса бесконечная.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:04
ihorkyiv написав:
А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??
Тебе не все равно где тебя черви сожрут? Под гранитом или под ржавым куском? А то получается ты родню покупаешь. Вводишь их в грех
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:07
Польша планирует упростить трудоустройство врачей из Украины
В Польше планируют упростить трудоустройство для врачей из Украины.
Как пишет издание "Dziennik Gazeta Prawna", соответствующий законопроект разработали в Министерстве здравоохранения страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.
Согласно документу, медикам из стран вне Европейского Союза, в частности из Украины, для получения работы в Польше по специальности будет достаточно получить разрешение на трудоустройство в конкретной польской больнице и сдать экзамен.
Ожидается, что благодаря этому удастся также обойти или, по крайней мере, отложить, нострификационные процедуры (процедуры признания образовательных документов), что позволит в будущем начать работу в других государствах ЕС.
"Если мы этого не сделаем, то это сделают другие страны у нас по соседству, где медицинские учреждения имеют значительно большие бюджеты", – убежден председатель Польской федерации больниц Ярослав Федоровский.
В то же время такого решения опасаются местные врачи. По их мнению, это введение двойных стандартов.
Интересно, очень интересно.
Живите своим умом!
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