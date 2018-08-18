никто никого не сожрет Душа вечна. Вспомните себя в молодости, ведь ничего не поменялось, только тело слабеет, а внутренний человек не стареетvano80 написав:
Тебе не все равно где тебя черви сожрут? Под гранитом или под ржавым куском?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:08
никто никого не сожрет Душа вечна. Вспомните себя в молодости, ведь ничего не поменялось, только тело слабеет, а внутренний человек не стареет
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:10
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:10
Теоретически мне будет пох. Это как помереть в отеле на блуднице в наморднике. Вы счастливы, а остальное это проблема персонала. Только боюсь в наморднике и похоронят. Если что, то это пропаганда форумчан сам не принадлежу к секте "прокинуть наследников!Пусть сами зарабатывают!"
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:12
Смотря какие наследники. Если это дети, то зачем тогда рожать, если вы их так не любите.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:15
Ну так тем более нечего баловать родню. Если им надо платить за хорошее отношение к трупу, то как же они ТАМ тебе в глаза (или че там будет) посмотрят?
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19
Хабр, не волнуйтесь - дети вас обберут еще при жизни.
Очень мало 80летних стариков, которые могут сохранить кеш. Его заберут если не дети/внуки, то чужие проходимцы.
Вставьте себе золотые зубы (из реального золота 999), их должно хватить на пышные похороны. Остальное - можно прокутить.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19
Класик уже колись відповів на це питання: "- Поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет. Но сам процесс …!!!"
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19
Выражается ли любовь в наследстве. Вопрос риторический, пусть каждый ответит себе сам. Знаю историю, когда молодому парню привалило около 5 (или 6ти)хат в москве (по схеме трибеки, только более грустной), где то до 2007. Одну продал на операцию матери (потрачено было до половины), дело нужное, но спасти не удалось. Дальше во все тяжкие, квартиры менялись на новые мерсы, в итоге за 3-4 года слил все, кроме одной, причём не в центре, в которой поселился сам и пошёл работать менеджером среднего звена. Вот такой есть вариант привалившего наследства ди6илу.
Востаннє редагувалось hume в Чет 24 жов, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:20
это логично.
хожу неделю по Вроцлаву.
уже почти в каждом банке сотрудники, говорящие на русском/украинском.
про кафе, рестораны, магазины молчу.
просто немеряно соотечественников.
их нужно всех лечить и русско/украиноязычный персонал вполне актуален.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:21
По поводу высокой рентабельности сдачи сейчас в аренду. Аренда пропорциональна текущим доходам. Конкурентная рыночная цена. На цену продажи влияют много факторов. Уровень накоплений, ожидания, ипотека, доступность других инструментов для инвестирования. Все эти факторы - малые накопления, "все уехали", отсутствие ипотеки, ОВГЗ/биткойны приводят к тому, что цены ниже нормальных. Через несколько, 5-10 лет, прогнозирую, доходность станет 5% за счет роста цен.
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