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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21382139214021412142>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:08

  vano80 написав:
  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??


Тебе не все равно где тебя черви сожрут? Под гранитом или под ржавым куском?
никто никого не сожрет :) Душа вечна. Вспомните себя в молодости, ведь ничего не поменялось, только тело слабеет, а внутренний человек не стареет :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:10

  hume написав:на пятёрку можно жить ну очень достойно (я подозреваю)


никогда так сильно не затягивали поясок? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:10

  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??

Теоретически мне будет пох. Это как помереть в отеле на блуднице в наморднике. Вы счастливы, а остальное это проблема персонала. Только боюсь в наморднике и похоронят. Если что, то это пропаганда форумчан сам не принадлежу к секте "прокинуть наследников!Пусть сами зарабатывают!"
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:12

  hume написав:
  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??

Теоретически мне будет пох. Это как помереть в отеле на блуднице в наморднике. Вы счастливы, а остальное это проблема персонала. Только боюсь в наморднике и похоронят. Если что, то это пропаганда форумчан сам не принадлежу к секте "прокинуть наследников!Пусть сами зарабатывают!"

Смотря какие наследники. Если это дети, то зачем тогда рожать, если вы их так не любите.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:15

  vhata написав:
  vano80 написав:
  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??


Тебе не все равно где тебя черви сожрут? Под гранитом или под ржавым куском?
никто никого не сожрет :) Душа вечна. Вспомните себя в молодости, ведь ничего не поменялось, только тело слабеет, а внутренний человек не стареет :)


Ну так тем более нечего баловать родню. Если им надо платить за хорошее отношение к трупу, то как же они ТАМ тебе в глаза (или че там будет) посмотрят? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19

  hxbbgaf написав:Смотря какие наследники. Если это дети, то зачем тогда рожать, если вы их так не любите.


Хабр, не волнуйтесь - дети вас обберут еще при жизни.
Очень мало 80летних стариков, которые могут сохранить кеш. Его заберут если не дети/внуки, то чужие проходимцы.

Вставьте себе золотые зубы (из реального золота 999), их должно хватить на пышные похороны. Остальное - можно прокутить.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19

  hxbbgaf написав:
  hume написав:
  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??

Теоретически мне будет пох. Это как помереть в отеле на блуднице в наморднике. Вы счастливы, а остальное это проблема персонала. Только боюсь в наморднике и похоронят. Если что, то это пропаганда форумчан сам не принадлежу к секте "прокинуть наследников!Пусть сами зарабатывают!"

Смотря какие наследники. Если это дети, то зачем тогда рожать, если вы их так не любите.

Класик уже колись відповів на це питання: "- Поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет. Но сам процесс …!!!"
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:19

  hxbbgaf написав:[
Смотря какие наследники. Если это дети, то зачем тогда рожать, если вы их так не любите.

Выражается ли любовь в наследстве. Вопрос риторический, пусть каждый ответит себе сам. Знаю историю, когда молодому парню привалило около 5 (или 6ти)хат в москве (по схеме трибеки, только более грустной), где то до 2007. Одну продал на операцию матери (потрачено было до половины), дело нужное, но спасти не удалось. Дальше во все тяжкие, квартиры менялись на новые мерсы, в итоге за 3-4 года слил все, кроме одной, причём не в центре, в которой поселился сам и пошёл работать менеджером среднего звена. Вот такой есть вариант привалившего наследства ди6илу.
Востаннє редагувалось hume в Чет 24 жов, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:20

  zzzzzz написав:Интересно, очень интересно.

это логично.
хожу неделю по Вроцлаву.
уже почти в каждом банке сотрудники, говорящие на русском/украинском.
про кафе, рестораны, магазины молчу.
просто немеряно соотечественников.
их нужно всех лечить и русско/украиноязычный персонал вполне актуален.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:21

По поводу высокой рентабельности сдачи сейчас в аренду. Аренда пропорциональна текущим доходам. Конкурентная рыночная цена. На цену продажи влияют много факторов. Уровень накоплений, ожидания, ипотека, доступность других инструментов для инвестирования. Все эти факторы - малые накопления, "все уехали", отсутствие ипотеки, ОВГЗ/биткойны приводят к тому, что цены ниже нормальных. Через несколько, 5-10 лет, прогнозирую, доходность станет 5% за счет роста цен.
Vlad442
 
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