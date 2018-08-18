Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:По поводу высокой рентабельности сдачи сейчас в аренду. Аренда пропорциональна текущим доходам. Конкурентная рыночная цена. На цену продажи влияют много факторов. Уровень накоплений, ожидания, ипотека, доступность других инструментов для инвестирования. Все эти факторы - малые накопления, "все уехали", отсутствие ипотеки, ОВГЗ/биткойны приводят к тому, что цены ниже нормальных. Через несколько, 5-10 лет, прогнозирую, доходность станет 5% за счет роста цен.
и снова лендлорды в выиграше - пусть не за счет роста кешлоу, а за счет капитализации.
Если недвижимоть начнет приносить 5% к текущей цене, нужно продавать ее нафиг, спрыгивать с РАКЕТЫ и полученную огромную кучу бабла вваливать в евробонды или индексный фонд акций.
ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов... А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 жов, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??
Что им мешает сделать так же при наличии внушительного наследства? Может это тот случай, когда важней отношения, а не деньги?
vhata написав:А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов... А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
Нужно менять законодательство. Нужна политическая воля. Если сделать это неумело, можно получить неслабый резонанс. Треть активного населения либо арендуют, либо сдают в аренду. Депозитчиков (это даже не каждый третий) постригли во время шока 14-ого, остальные слишком малочисленны и их еще не начали прижимать. Только грозятся. Табачники так остро отреагировали, хоть их и не сильно прижали, потому что у них есть свобода маневра куда уйти. Куча заводов, например, два в России.
ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??
Что им мешает сделать так же при наличии внушительного наследства? Может это тот случай, когда важней отношения, а не деньги?
Ви розібралися, про що йшлося ?? Умовний тато усе нажите майно продав, гроші пропив і склеїв ласти. Розумний фінал життя ??? Прожити життя слід шляхетно, померти шляхетно і бути шляхетно похованим. Наприклад, ось так, як на цьому фото: https://jewishnews.com.ua/society/ukrai ... n_get_more Приємно при життю усвідомлювати саме таку свою останню путь ?? Чи все ж - як собаку під парканом ???
investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов... А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.
Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.