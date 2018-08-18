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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2139214021412142>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 260
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:23

  vano80 написав:
  vhata написав:
  vano80 написав:Тебе не все равно где тебя черви сожрут? Под гранитом или под ржавым куском?
никто никого не сожрет :) Душа вечна. Вспомните себя в молодости, ведь ничего не поменялось, только тело слабеет, а внутренний человек не стареет :)

Ну так тем более нечего баловать родню. Если им надо платить за хорошее отношение к трупу, то как же они ТАМ тебе в глаза (или че там будет) посмотрят? :mrgreen:
"ТАМ" тоже разное. Дай Бог что бы в правильном "ТАМе" очутиться, потому что навечно...
Оце тему завели на фин форуме, щас забанят :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:29

  hume написав:Выражается ли любовь в наследстве. Вопрос риторический, пусть каждый ответит себе сам.


Любовь к детям не самое главное. Надо подарить им еще достойную судьбу и удачу, фатум и фортуну. Каким образом? Это происходит в момент зачатия. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:30

  Vlad442 написав:По поводу высокой рентабельности сдачи сейчас в аренду. Аренда пропорциональна текущим доходам. Конкурентная рыночная цена. На цену продажи влияют много факторов. Уровень накоплений, ожидания, ипотека, доступность других инструментов для инвестирования. Все эти факторы - малые накопления, "все уехали", отсутствие ипотеки, ОВГЗ/биткойны приводят к тому, что цены ниже нормальных. Через несколько, 5-10 лет, прогнозирую, доходность станет 5% за счет роста цен.


и снова лендлорды в выиграше - пусть не за счет роста кешлоу, а за счет капитализации.

Если недвижимоть начнет приносить 5% к текущей цене, нужно продавать ее нафиг, спрыгивать с РАКЕТЫ и полученную огромную кучу бабла вваливать в евробонды или индексный фонд акций.

ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:31

  Libo написав:
  hume написав:Выражается ли любовь в наследстве. Вопрос риторический, пусть каждый ответит себе сам.


Любовь к детям не самое главное. Надо подарить им еще достойную судьбу и удачу, фатум и фортуну. Каким образом? Это происходит в момент зачатия. :?

Ещё нужно мозгов подбросить.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:35

  investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 жов, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??

Что им мешает сделать так же при наличии внушительного наследства? Может это тот случай, когда важней отношения, а не деньги?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?

Нужно менять законодательство. Нужна политическая воля. Если сделать это неумело, можно получить неслабый резонанс. Треть активного населения либо арендуют, либо сдают в аренду.
Депозитчиков (это даже не каждый третий) постригли во время шока 14-ого, остальные слишком малочисленны и их еще не начали прижимать. Только грозятся. Табачники так остро отреагировали, хоть их и не сильно прижали, потому что у них есть свобода маневра куда уйти. Куча заводов, например, два в России.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:51

  Vlad442 написав:Если сделать это неумело, можно получить неслабый резонанс. Треть активного населения либо арендуют, либо сдают в аренду.
вряд ли. Можно сыграть на "классовой ненависти", было бы желание.

У меня 2 идеи - или сами лендлорды, или готовят западню (миниконспирология :)).
Может это будет просто взрослый налог на недвигу? Тогда, ракета - гудбай.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:54

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:А хто ж по завершенню феєричного життя поховає тіло ?? Серед ображених родичів навряд знайдуться альтруїсти. Санітари з будинку пристарілих закопають як здохлого собаку, поставивши табличку з іржавим, затертим номером небіжчика. Як вам фінал ??

Что им мешает сделать так же при наличии внушительного наследства? Может это тот случай, когда важней отношения, а не деньги?

Ви розібралися, про що йшлося ?? Умовний тато усе нажите майно продав, гроші пропив і склеїв ласти. Розумний фінал життя ??? Прожити життя слід шляхетно, померти шляхетно і бути шляхетно похованим. Наприклад, ось так, як на цьому фото: https://jewishnews.com.ua/society/ukrai ... n_get_more
Приємно при життю усвідомлювати саме таку свою останню путь ?? Чи все ж - як собаку під парканом ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:57

  vhata написав:
  investorkiev написав:ЗЫ поэтому мне и нравится профессия лендлорда - практически при любом раскладе ты в выиграше.
А вот меня, этот тезис беспокоит. Почему власти молчат о лендлордах? Вспомнили про всех - депозитчиков, табачников, гоки, про ФОпов, даже про таксистов...
А такой огромный рынок аренды, где можно "доить и доить", не трогают. Идеи есть?


ФОПы, ГОКи, депозитчики - они все на виду, есть базы где в два клика мышкой их можно всех вытащить.

Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!

тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
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