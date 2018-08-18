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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2019 23:00
investorkiev написав:
Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03
vhata написав: investorkiev написав:
Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
10%? Так у нас сейчас по закону 19.5 надо платить. Сингапур мелко плавал.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 24 жов, 2019 23:06
vhata написав: investorkiev написав:
Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
Так, скорее всего, и сделают.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 23:07
hxbbgaf написав:
10%? Так у нас сейчас по закону 19.5 надо платить. Сингапур мелко плавал.
19,5 на сейчас, почти недоказуемо. А налог - не надо заморачиваться с администрированием и доказательством.
Лень гуглить, может и в сингапуре под 20.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 24 жов, 2019 23:13
vhata написав:
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
Разве это конский?
Почти везде в мире так и платят ...
Пример.
В Америке дом $500 тыщ. Его аренда порядка $3 тыщ в месяц Х 12 = $36 тыщ в год.
Налог на недвижимость порядка $5 тыщ.
Плюс еще income tax.
Всех устраивает.
Власть не матерят, как вы свою.
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Libo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:14
Libo
В америке не все так просто, могут быть два дома через дорогу одинаковых 100 и 200 тысяч =)
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NDV
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