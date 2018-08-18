Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
investorkiev написав:Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
10%? Так у нас сейчас по закону 19.5 надо платить. Сингапур мелко плавал.
investorkiev написав:Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!
тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
vhata написав:или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?
Разве это конский? Почти везде в мире так и платят ... Пример. В Америке дом $500 тыщ. Его аренда порядка $3 тыщ в месяц Х 12 = $36 тыщ в год. Налог на недвижимость порядка $5 тыщ. Плюс еще income tax. Всех устраивает. Власть не матерят, как вы свою.
Вкратце: у министра ихнего нашли квартиру в центре Мск за полмиллиарда рублей. Чуть меньше 10 млн дол. В квартире 250 метров всего. 1 метр оценивается в 27куе. Мл@, 1 метр у них= целая квартира у нас в Патриотике/эврике (пару лет назад).
У нас есть вообще дома, где 1 метр стоит хотя бы 20куе?