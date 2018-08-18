RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:03

  vhata написав:
  investorkiev написав:Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!

тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?

10%? Так у нас сейчас по закону 19.5 надо платить. Сингапур мелко плавал.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20934
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1344 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:06

  vhata написав:
  investorkiev написав:Как найти и доказать факт сдачи в аренду? Это уже похоже на то, как доказать кражу или убийство - нужны свидетели, показания, понятые... недавно тут считали - только в Киеве сдается в аренду около 300,000 квартир. Сколько нужно налоговых инспекторов? 30,000 только на квартиры (по 1 инспектору на 10 квартир в аренде, типа как врач-участковый), и это только по Киеву!

тут из тени нужно не кнутом, а пряником. За условную сумму налога обещать разные бенефиты.
или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?

Так, скорее всего, и сделают.
airmax78
 
Повідомлень: 32222
З нами з: 25.10.12
Подякував: 821 раз.
Подякували: 3726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:07

  hxbbgaf написав:10%? Так у нас сейчас по закону 19.5 надо платить. Сингапур мелко плавал.
19,5 на сейчас, почти недоказуемо. А налог - не надо заморачиваться с администрированием и доказательством.
Лень гуглить, может и в сингапуре под 20.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 06.05.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:13

  vhata написав:или обложить каждую вторую хатку, в собственности, конским налогом, как в Сингапуре (не помню, кажется 10% от суммы годовой аренды). Как?


Разве это конский? :roll:
Почти везде в мире так и платят ...
Пример.
В Америке дом $500 тыщ. Его аренда порядка $3 тыщ в месяц Х 12 = $36 тыщ в год.
Налог на недвижимость порядка $5 тыщ.
Плюс еще income tax.
Всех устраивает.
Власть не матерят, как вы свою. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7386
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3685 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:14

Libo
В америке не все так просто, могут быть два дома через дорогу одинаковых 100 и 200 тысяч =)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 09.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 01:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу недооцененности центра.
Читаю новости запоребрика.

https://www.the-village.ru/village/city ... uanova-s-f

Вкратце: у министра ихнего нашли квартиру в центре Мск за полмиллиарда рублей. Чуть меньше 10 млн дол. В квартире 250 метров всего.
1 метр оценивается в 27куе.
Мл@, 1 метр у них= целая квартира у нас в Патриотике/эврике (пару лет назад).

У нас есть вообще дома, где 1 метр стоит хотя бы 20куе?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 06.03.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 02:26

  Libo написав:В Америке дом $500 тыщ. Его аренда порядка $3 тыщ в месяц Х 12 = $36 тыщ в год.
Налог на недвижимость порядка $5 тыщ.

так то оно так... но у меня иногда впечатление, что мы с вами жимем в разных США. :)
Так то прикинуть... это ж 4 Троещины только за этот год!:)
Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.


Нбу тоже верит в РАКЕТУ
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 06.03.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:59

  investorkiev написав:Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.


Нбу тоже верит в РАКЕТУ

тогда будет ипотека под 12% в гривнях? :roll:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:12

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.


Нбу тоже верит в РАКЕТУ

тогда будет ипотека под 12% в гривнях? :roll:

Да! Даже раньше!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 06.03.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2140214121422143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1668, 1669, 1670
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16698 2634819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 05:30
lejko_vit
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184276
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15488)
25.10.2019 06:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.