|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:12
Понаехал написав: investorkiev написав:
Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нбу тоже верит в РАКЕТУ
тогда будет ипотека под 12% в гривнях?
Да! Даже раньше!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:22
investorkiev написав: Понаехал написав: investorkiev написав:
Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нбу тоже верит в РАКЕТУ
тогда будет ипотека под 12% в гривнях?
Да! Даже раньше!
надо поузнавать у будут ли скидки пенсионерам...
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3495
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:24
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3495
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16698
|2634819
|
|
|8
|8332
|
|
|455
|184276
|
|