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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2140214121422143

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 261
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
84
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
35
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:12

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.


Нбу тоже верит в РАКЕТУ

тогда будет ипотека под 12% в гривнях? :roll:

Да! Даже раньше!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:22

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:Национальный банк сохранил прогноз снижения учетной ставки до 8% при условии снижения инфляции до 5% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.


Нбу тоже верит в РАКЕТУ

тогда будет ипотека под 12% в гривнях? :roll:

Да! Даже раньше!

надо поузнавать у будут ли скидки пенсионерам... :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 06:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где Васятко делся? У меня к нему шикарное предложение:
https://easttexas.craigslist.org/zip/d/tyler-free-older-mobile-home-to-be-moved/7002147227.html
https://easttexas.craigslist.org/zip/d/ore-city-free-mobile-home/6966874866.html

бесплатное жилье в Техасе, но при этом в его стиле :)
Понаехал
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