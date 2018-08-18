вы сравнили.. сравнивайте с самыми напакованными предложениями в Г9а, ПещерСкой итд. и разделите 27 на трехкратную разницу в доходах- все станет на свои места.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:18
вы сравнили.. сравнивайте с самыми напакованными предложениями в Г9а, ПещерСкой итд. и разделите 27 на трехкратную разницу в доходах- все станет на свои места.
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:33
Понаехал
О чем говорит твоя таблица о количестве депортированных из США?
Это индикатор рая?
Налезло разной уголовщины и нищебродов, вот их и выгоняют. Своих полно.
А что касается разных у нас с тобой Америк, то что тут удивительного?
Разные люди, разные доходы, разные места ...
Америка многолика.
Тьолка немного занижает расходы, может быть скупая или ведет совсем скромный образ жизни.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:01
ЗЫ Тьолка не даром говорит про рум-мейтов. Тут это популярно. Снимаешь не один, с соседом/соседкой. Дешевле. И можешь еще бесплатно шпилиться.
А теперь представь, ты статусный киевлянин, с благородным собственным жильем едешь в Америку, чтоб жить в общаге и, получая как эта тьолка 5 тыщ, не иметь перспектив заработать когда-либо на свое собственное, отдельное ...
И про $400 на жратву прибрехивает. Может хавает как курица. Но тогда нах такая жизнь? Может тогда лучше уже столоваться в Пузатой Хате? На харч, транспорт, кофе, карманные расходы надо надо не менее $100 в день... За один ужин в хорошем ресторане можно эту сотку положить ... Мы же живем один раз, на тот свет эту сотку с собой не заберешь, правда?
И про химию и уборку тоже. Мамка со своей химией делает еженедельную капитальную уборку квартиры со своим инструментом и химией за $150.
И парковка за $25 в месяц это гонит. Бывает срочно паркануться и только за пару-тройку часов эти $25 заплатишь. В Нью-Йорке возле нашего консульства парковался за $60 за два часа и более до вечера ...
Жить надо достойно где бы то ни было.
Везде обычные люди живут примерно одинаково, что на 10 тыщ долларов, что на 10 тыщ гривен ...
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:08
Я утвердился в мысли что Вы бот. За сим не вижу смысла в дальнейшем общении. Если че не так - сорри
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:17
|